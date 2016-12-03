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    Дубль Траоре и дебютный гол Чалова принесли ЦСКА крупную победу над «Уралом»

    Сегодня во встрече 17-го тура РФПЛ ЦСКА на своем поле не оставил шансов «Уралу». Вашему вниманию – все голы этого матча.

    1:0 – Траоре, 25

    2:0 – Траоре, 35

    3:0 – Натхо, 38 (с пенальти)

    4:0 – Чалов, 40

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 15:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 3 декабря 2016, 17:53

      По моему, со Слуцким погопячились!!!

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 3 декабря 2016, 17:31

      молодцы цска) типа за тренера горой? но это не надолго)

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 декабря 2016, 16:27

      По тому как Тотенхэм в Англии смотрится вся надежда на то что они на этот матч просто плюнут.Будет трудно.Удачи.

      2
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      Рейтинг: +659

      RUSARM 3 декабря 2016, 16:18

      4-0 хороший счет!! Зачем себя насиловать,ведь впереди матч в Англии с тотеном,да и от травм поберечься!! Так что все нормально, с победой АРМИЯ!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +626

      lNeTl 3 декабря 2016, 16:18

      Договорняк 100%

      -3
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 3 декабря 2016, 16:10

      футбол -это 2 тайма по 45 минут............ в первом забили 4 и всё чтоль? нельзя останавливаться! 2-й тайм был просто уныло говно..

      -3
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      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever 3 декабря 2016, 16:07

      Во втором тайме сдали слегка..

      2
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      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА > _CSKA_Forever 3 декабря 2016, 17:29

      Не сдали, а просто стали. Слуцкий дал команду играть по его конспектам.

      -1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 3 декабря 2016, 15:55

      Убедительная победа!Слуцкий никуда не уходит,как и предполагалось,а сплетни и слухи,без них никак...

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 декабря 2016, 15:11

      Гинер не продаёт, Слуцкий не уходит. ЦСКА вылезает из окопов

      5
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