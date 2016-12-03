Дубль Траоре и дебютный гол Чалова принесли ЦСКА крупную победу над «Уралом»

Сегодня во встрече 17-го тура РФПЛ ЦСКА на своем поле не оставил шансов «Уралу». Вашему вниманию – все голы этого матча.

1:0 – Траоре, 25

2:0 – Траоре, 35

3:0 – Натхо, 38 (с пенальти)

4:0 – Чалов, 40