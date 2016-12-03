Дубль Траоре и дебютный гол Чалова принесли ЦСКА крупную победу над «Уралом»

По моему, со Слуцким погопячились!!!
Сегодня во встрече 17-го тура РФПЛ ЦСКА на своем поле не оставил шансов «Уралу». Вашему вниманию – все голы этого матча.
1:0 – Траоре, 25
2:0 – Траоре, 35
3:0 – Натхо, 38 (с пенальти)
4:0 – Чалов, 40
Сегодня во встрече 17-го тура РФПЛ ЦСКА на своем поле не оставил шансов «Уралу». Вашему вниманию – все голы этого матча.
1:0 – Траоре, 25
2:0 – Траоре, 35
3:0 – Натхо, 38 (с пенальти)
4:0 – Чалов, 40
По моему, со Слуцким погопячились!!!
По тому как Тотенхэм в Англии смотрится вся надежда на то что они на этот матч просто плюнут.Будет трудно.Удачи.
футбол -это 2 тайма по 45 минут............ в первом забили 4 и всё чтоль? нельзя останавливаться! 2-й тайм был просто уныло говно..
Во втором тайме сдали слегка..
Не сдали, а просто стали. Слуцкий дал команду играть по его конспектам.
Убедительная победа!Слуцкий никуда не уходит,как и предполагалось,а сплетни и слухи,без них никак...
Гинер не продаёт, Слуцкий не уходит. ЦСКА вылезает из окопов