Обадже заявил, что имеет другие варианты продолжения карьеры, помимо «Спартака»

Нападающий «Вики Туристс» Годвин Обадже заявил, что в случае неподписания договора со «Спартаком», он имеет предложения от других клубов. Напомним, 19-летний нигериец в течение месяца находился на просмотре в стане красно-белых.

«После двухчасового медобследования меня уведомили, что все хорошо, но при этом существуют некоторые проблемы с моим клубом, связанные с документами. «Спартак» ограничен временем для принятия решения по моему переходу. Если что-то не сложится, я имею другие варианты продолжения карьеры, о которых сообщу позже», – сказал Обадже в интервью Owngoalnigeria.