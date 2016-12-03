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    Обадже заявил, что имеет другие варианты продолжения карьеры, помимо «Спартака»

    Нападающий «Вики Туристс» Годвин Обадже заявил, что в случае неподписания договора со «Спартаком», он имеет предложения от других клубов. Напомним, 19-летний нигериец в течение месяца находился на просмотре в стане красно-белых.

    «После двухчасового медобследования меня уведомили, что все хорошо, но при этом существуют некоторые проблемы с моим клубом, связанные с документами. «Спартак» ограничен временем для принятия решения по моему переходу. Если что-то не сложится, я имею другие варианты продолжения карьеры, о которых сообщу позже», – сказал Обадже в интервью Owngoalnigeria.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 14:39
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