Обадже опроверг слухи о проваленном медосмотре в «Спартаке»

Нападающий «Вики Туристс» Годвин Обадже, находившийся некоторое время на просмотре в «Спартаке», удивлен слухам о якобы проваленном медицинском осмотре в стане московского клуба, что мешает ему заключить с красно-белыми контракт. Футболист подчеркнул, что имеет заключение медиков на руках, подтверждающее его идеальное состояние здоровья.

«В одной из контрольных игр я отличился дважды, и это учитывая холод, который создал мне определенные проблемы. Но Бог помог мне добиться кое-чего в той встрече. Я пребывал в шоке, когда до меня дошли слухи о якобы проваленном медосмотре. У меня на руках имеется заключение врачей, по которому видно, что я абсолютно здоров», – приводит слова Обадже Owngoalnigeria.