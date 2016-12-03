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    Обадже опроверг слухи о проваленном медосмотре в «Спартаке»

    Нападающий «Вики Туристс» Годвин Обадже, находившийся некоторое время на просмотре в «Спартаке», удивлен слухам о якобы проваленном медицинском осмотре в стане московского клуба, что мешает ему заключить с красно-белыми контракт. Футболист подчеркнул, что имеет заключение медиков на руках, подтверждающее его идеальное состояние здоровья.

    «В одной из контрольных игр я отличился дважды, и это учитывая холод, который создал мне определенные проблемы. Но Бог помог мне добиться кое-чего в той встрече. Я пребывал в шоке, когда до меня дошли слухи о якобы проваленном медосмотре. У меня на руках имеется заключение врачей, по которому видно, что я абсолютно здоров», – приводит слова Обадже Owngoalnigeria.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 13:55
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