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    Бердыев считает, что для достижения больших побед нужно верить в чудо и в собственные силы

    Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев поделился секретом, рассказав, за счет чего его командам удается добиваться побед над топ-клубами Европы. Напомним, в игре пятого тура группового раунда Лиги чемпионов желто-синими на своем стадионе была повержена «Бавария» (3:2).

    «Верьте в чудо. Когда наши игроки поверили, что могут обыграть топ-клуб, то мы выиграли у «Баварии». Нужно постоянно работать и тогда все получится», – сказал Бердыев.

    Перед заключительным туром «Ростов» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имея четыре очка в активе, и сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.12.2016 13:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 3 декабря 2016, 15:23

      Каждый матч - решающий!.. Особливо крайний в этом году. РСМ, будет тяжелее тяжёлого, но я верю в вас, наш "Первый эшелон"! Удачи!

      1
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      Рейтинг: +1297

      compka 3 декабря 2016, 15:00

      Держись Ростов. Успехов в двух матчах.

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