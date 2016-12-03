Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Чалов и Траоре – в атаке ЦСКА на матч с «Уралом»

    ЦСКА и «Урал» определились со стартовыми составами на поединок 17-го тура РФПЛ.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Головин, Миланов, Чалов, Тошич, Траоре.

    Запасные: Чепчугов, Дзагоев, Набабкин, Страндберг, Гордюшенко.

    «Урал»: Заболотный, Данцев, Фонтанелло, Динга, Павленко, Фидлер, Новиков, Коробов, Кулаков, Павлюченко, Лунгу.

    Запасные: Арапов, Тимофеев, Хозин, Меркулов, Панков, Серченков, Щербаков, Подоксенов, Ставпец, Бугуи, Конате.

    Встреча пройдет в Москве на стадионе «Арена ЦСКА» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2016 12:49
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 3 декабря 2016, 14:09

      нахуя бревно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 3 декабря 2016, 13:45

      Скамейка "внушительная". Игра в 2 нападающих? На мой взгляд Траоре - это минус один полевой игрок у ЦСКА. Можно считать, что будут играть сразу в меньшинстве. Лично мое мнение

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      Jaguar58 > Joko21 3 декабря 2016, 14:01

      поверь , не только твое((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      dedruz 3 декабря 2016, 13:28

      Лебединая песня...хочет доказать, что он был прав, когда играл в одну палку на передовой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1292

      каа 3 декабря 2016, 13:12

      Запас конечно внушительный ... ((( двое вечно недолеченных...и два сосунка... докатились ...((( слов нет одни эмоции

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 