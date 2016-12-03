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    Тренеры «Ювентуса» скоро приступят к работе в академии «Терека»

    Тренеры молодежных команд «Ювентуса» уже прибыли в Грозный, где в ближайшее время начнут работу в академии «Терека» – «Рамзан». Ранее с итальянской стороной была достигнута договоренность, согласно которой специалисты «старой синьоры», отвечающие за подготовку юных кадров, будут работать в детской академии чеченского клуба.

    «Тренеры «Ювентуса» уже здесь, они будут входить в академию футбола «Рамзан» и с 15 января приступят к работе. Будут готовить наших детей, ведь наша задача поставлять игроков в основную команду. В планах хотим поднять академию на очень высокий уровень не только в России, но и в Европе.

    По ходу, может, будет какое-то партнерство между основными командами, но пока рано об этом говорить», – сказал генеральный директор академии Хайдар Алханов.

    Источник: ТАСС

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    03.12.2016 12:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 4 декабря 2016, 00:01

      Удачи им в Тереке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 3 декабря 2016, 19:25

      Это хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 3 декабря 2016, 16:04

      Сомневаюсь , что юные дарования пачками станут приглашать в Ювентус....но самой академии такие специалисты точно пригодятся

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