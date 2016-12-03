Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ловчев: «Луческу не является авторитетом для игроков «Зенита»

    Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев выразил мнение, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу пока не смог завоевать авторитет перед игроками питерской команды. По мнению ветерана, в клубе переизбыток звезд.

    «Луческу был крут в «Шахтере» с бразильцами, которые смотрели ему в рот. Мне со стороны кажется, что Мирча сейчас не является авторитетом для команды. Я же видел, как от него отмахивался Кокорин. Витсель и Кришито давно смотрят на сторону и хотят вернуться в Европу. В «Зените» многовато звезд», – заявил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2016 09:25
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4951

      polt 3 декабря 2016, 17:52

      Судя по отношению и самотдаче игроков, Ловчев скорее прав, чем нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1390

      Taps 3 декабря 2016, 16:38

      Пусть Ловчев обслуживает свой говёный Спартак !
      И не лезет в чужой огород.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +653

      somn 3 декабря 2016, 14:56

      А у нас много знатоков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11487

      alp 3 декабря 2016, 14:46

      а откуда он это знает? скорее всего, вытошнил свое никому не интересное мнение

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2304

      Бриг 3 декабря 2016, 13:54

      Специально забрасывает провокацию. Ему платят с количества откликов. Не покупайтесь!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 декабря 2016, 12:59

      0рлов для них авторитет!!! пусть он их тренирует

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 3 декабря 2016, 12:55

      Ловчев уж почти не для кого не авторитет, ему ж надо что то говорить, чтоб получать деньги вот он и несёт свой маразм, показалось ему типо так...

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > alexfilatov 3 декабря 2016, 13:05

      так он ещё и друганов Маразматиков подтягивает

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 3 декабря 2016, 12:02

      Анекдот дня: "В зените много звезд")))) Хотя бы одну назовите??? После Халка уже никого и нет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 3 декабря 2016, 11:57

      В молодежку отправит пусть на пару игр, может в голове у них прояснится что-нибудь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Joko21 3 декабря 2016, 12:03

      согласен! а то игроки в "бей-беги" возомнили из себя звезд)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 3 декабря 2016, 10:59

      Ловчев дурачиллло

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 