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    Шляхтин: «Победа «Крыльев» над «Спартаком» – важное событие в жизни всего региона»

    Глава совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал победу команды над «Спартаком». Самарский клуб в 16-м туре РФПЛ на своем поле разгромил красно-белых со счетом 4:0.

    «Поздравляю болельщиков, футболистов, тренерский штаб, всех сотрудников клуба с победой! Такие игры попадают в историю клуба. Надеюсь, «Крылья» продолжат прогрессировать, команда и в дальнейшем будет показывать зрелищный, результативный футбол.

    Приятно видеть, какой широкий положительный резонанс получила победа над «Спартаком». Жители Самарской области обсуждают игру, гордятся ее результатом. Выигрыш «Крыльев» действительно стал ярким событием в жизни всего региона. Я счастлив, что наша команда доставила радость стольким людям, принесла им так много ярких эмоций. Это не менее важно, чем три полученных очка в турнирную таблицу», – заявил Шляхтин.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    03.12.2016 09:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1009

      Krics 3 декабря 2016, 12:12

      Мечты сбываются, все равно, что увидеть Париж и умереть, как мало надо для счастья?!!!

      0
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      Рейтинг: +1178

      ВасяК 3 декабря 2016, 11:34

      Всё пиз...ец ,завязывайте с футболом после этого!!!

      1
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 3 декабря 2016, 11:19

      Толку то что?

      0
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