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    Уткин: «Томь» просто дурой оказалась. Вместо 1:6 могли бы дома потаксовать»

    Известный комментатор Василий Уткин выразил мнение, что футболистам «Томи» не следовало приезжать на матч с «Локомотивом» в 16-м туре РФПЛ. Подопечные Валерия Петракова в этой игре уступили с разгромным счетом 1:6.

    «Это очень поучительная история. Матч показал, что «Томь» зря повелась на всю эту историю и допустила грубую ошибку. «Томь» просто дурой оказалась. Если бы команда просто не поехала на матч, то было бы 0:3, а тут 1:6. Еще бы были выходные дни, могли бы потаксовать», – заявил Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    03.12.2016 07:02
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +10

      томич 4 декабря 2016, 16:30

      Уберите ЭТОГО из комментаторов,аж читать противно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 декабря 2016, 12:38

      И кому ума хватило дать Весе слово?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Baich 3 декабря 2016, 12:34

      Вася жгет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 3 декабря 2016, 12:31

      он то ли дурак, то ли прикидывается

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 3 декабря 2016, 12:18

      Перенос матча в Москву, конечно со спортивной точки зрения неправильный по отношению к Томи. Но руководство томичей скорее всего согласилось на этот шаг по финансовой составляющей. Локомотив взял все затраты на себя, тем самым в какой-то степени помог томскому клубу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 3 декабря 2016, 12:10

      Бабка на лавке еще может такое говорить, но не спортивный журналист.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 3 декабря 2016, 12:07

      Ох Вася,Вася,набьют тебе лицо когда нибудь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      zadira56 3 декабря 2016, 10:37

      Уткин с дуба рухнул?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 3 декабря 2016, 09:09

      Какой то странный у Василия юмор!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 3 декабря 2016, 08:52

      а Васе потаксовать не слабо

      2
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