Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Уткин: «Ситуацию с Самедовым разрулил вздорный старик, а мог мудрый человек»

    Известный комментатор Василий Уткин дал свою оценку истории перевода полузащитника Александра Самедова в дубль «Локомотива». По мнению телеведущего, наставник железнодорожников Юрий Семин искусственно создает скандал в команде.

    «Выглядит эта история некрасиво. Зачем так демонстративно поступать с футболистом? Это выглядит так, что вчера Семин выиграл со счетом 6:1, а на следующий день он может Самедова выгнать. Создается скандал, типа вот я имею право так поступать. А как делают воспитанные люди?

    «Локомотив» переживает серьезные проблемы. Известно, что этот скандал игрока с тренером довольно застаревший. Лучше было бы, если просто Семин выступил миротворцем и решил сесть и поговорить с Самедовым после последнего матча в этом году. Думаю, уже нет никакого будущего дуэта Семин-Самедов, а его и не было. Эту ситуацию разрулил вздорный старик, а мог мудрый человек», – заявил Уткин.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2016 06:17
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1117

      edw7777 3 декабря 2016, 14:56

      Ну с воспитанностью Семин никогда не дружил. Чему удивляться?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 3 декабря 2016, 12:11

      Если Самедов действительно решил уйти в Спартак, то выпускать его в основе нет смысла, т.к. считаю, что он не мотивирован. Вполне логичный поступок. На этой почве и произошел конфликт

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery > Joko21 3 декабря 2016, 12:29

      все верно))) но не надо его в Спартак)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 3 декабря 2016, 11:23

      Увидите, пару тройку нормальных игр и опять Локо застоппорится, надо и тренера другого и состав подчистить, а с Самедовым так зря он, парень "голова". С Томью результат 6-1 вообще не показатель, Томь пропустила больше всех, находится в зоне вылета, Локо играл в большинстве, еще и судья напорол косяков не в пользу Томи. Саша будет играть в любом клубе, главное мотивация, удачи!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 3 декабря 2016, 10:52

      Не нужен он в Спартаке, от своих бы дармоедоев избавиться!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 декабря 2016, 10:41

      Повеселил,надо гнать Канделаки и ставить Васю - веселее будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 3 декабря 2016, 09:38

      глупый переход...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 3 декабря 2016, 09:32

      Первый раз в жизни согласен с уткой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 3 декабря 2016, 07:41

      Это выглядит так, что вчера Семин выиграл со счетом 6:1, а на следующий день он может Самедова выгнать.

      Конфликт произошел уже после открытой тренировки команды, на которой присутствовали журналисты.
      На следующий день футболист оказался в заявке на матч с «Томью» (6:1) в запасе

      возникает вопрос... Вася что, тупой что ли?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > RedGreenHooligan 3 декабря 2016, 09:12

      Да он походу просто пьян!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +201

      ajoq > RedGreenHooligan 3 декабря 2016, 10:20

      Имеется ввиду, что результат 6-1 добыт без Самедова, и тупо можно его гнать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +596

      zenitforever2015 > RedGreenHooligan 3 декабря 2016, 10:25

      Тупой и ещё тупея!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 3 декабря 2016, 06:44

      Вася в своём репертуаре,не написать значить не обосрать.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 3 декабря 2016, 06:32

      Ничего,Палыч даст ещё просраться зажравшимся игрокам типа Самедова! Дисциплина-ориентир для команды. Вновь смажет механизмы и вернет Локомотив на рельсы,нужно дать время...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 