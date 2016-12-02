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    Арустамян: «ЦСКА никогда не рассматривал кандидатуру Кононова. Только Гончаренко»

    Телекомментатор Нобель Арустамян в эфире программы «8-16» опроверг информацию о том, что Олег Кононов рассматривался в качестве возможной замены Леониду Слуцкому.

    «В тот день, когда появилась информация об уходе Слуцкого из ЦСКА, в кабинете у гендиректора ЦСКА был Кононов, только не Олег, а директор стадиона, у которого тоже фамилия Кононов. При всем уважении к Олегу Кононову, очень хорошему специалисту, ЦСКА никогда не рассматривал его кандидатуру. Только Гончаренко – вот кто всегда был вариантом, который должен рано или поздно прийти», – сказал Арустамян.

    Также поделился сведениями о будущем Леонида Слуцкого.

    «Что касается Слуцкого, то его будущее зависит от итогов личного разговора с Гинером. Если бы была важна только реакция и желание Слуцкого, то отставка случилась бы в начале ноября, когда тренер в первый раз хотел уйти. Но была договорeнность, что разговор между Слуцким и руководством клуба отложится. Чем разговор завершился, мы не знаем».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2016 22:16
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -22

      Cobold 3 декабря 2016, 11:44

      Арустамян - ещё та сплетница. Пиздит, как Троцкий!

      -1
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      Рейтинг: +94

      Виталич 3 декабря 2016, 10:05

      тоже мне кажется что Бегемот не уйдет..

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 3 декабря 2016, 09:52

      Директора стадиона спец.по фамилии назначили..

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 декабря 2016, 09:23

      Откуда Нобель знает кого рассматривает ЦСКА, а кого не рассматривает.
      Данный вопрос разрешится после двух игр ЦСКА (с Уралом и с Тотенхемом)
      Думаю встреча Е.Л. Гинера и Л.В. Слуцкого по поводу заявления Слуцкого
      об уходе из ЦСКА решится (может быть уже решён) на следующей неделе
      и Л.В. Слуцкий останется главным тренером ПФК ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 декабря 2016, 07:57

      Да тут все просто.Кононов видать выдвигал условия о выделение денег на усиление состава,но в связи со сложившимися у Гинера финансовыми делами-он себе это не мог позволить.А Гончаренко готов работать с любым составом,вот и весь вывод.

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 3 декабря 2016, 06:45

      Поберегите Кононова для Спартака

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 3 декабря 2016, 06:10

      кто на очереди следующий

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 3 декабря 2016, 02:52

      Я думаю Слуцкий не уйдёт...

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 3 декабря 2016, 00:28

      Пора депутату Газзаеву сдавать мандат и в ЦСКА .........

      0
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 2 декабря 2016, 22:59

      НУ КУРЧАВЫЙ--ВСЕ ЗНАЕТ!

      2
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