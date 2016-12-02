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«Матч ТВ» торгуется с Ла Лигой относительно цены на показ матчей Примеры

2 декабря 2016, 22:06
11

«Матч ТВ» продолжает переговоры с Ла Лигой о покупке прав на трансляции матчей Примеры. Об этом рассказала генеральный продюсер канала Тина Канделаки.

– Телеканал покупает права на трансляцию матчей европейских футбольных чемпионатов за немалые деньги и при этом показывает их бесплатно. Какова бизнес-модель? Оправдывают себя такие вложения?

– Вы теперь понимаете меня в связи с ситуацией с покупкой прав на чемпионат Испании по футболу. Мужчины, я всегда в вас верила и считала вас умными. Где бы я ни оказалась, ко мне обязательно подходят мужчины с вопросом: когда будет Ла Лига? Теперь вы знаете ответ на этот вопрос. Мы все считаем.

Если мы понимаем, что нам это экономически выгодно, то мы покупаем. Если мы что-то не купили, то мы ведем переговоры по одной простой причине — мы торгуемся.

Сказки про то, что «Матч ТВ» и субхолдинг «ГПМ Матч» покупает все подряд, потому что есть очень много денег, — клише, которое не соответствует действительности.

– Сколько стоят права на Ла Лигу?

– Сейчас мы находимся еще на стадии переговоров, но они просят немало, – сказала Канделаки.

Источник: ТАСС
Испания. Примера Канделаки Тина
Комментарии (11)
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Aston
1480705939
Когда я тебя,то у меня только единственный вопрос:"Когда ты,тварь,сквозь земля провалишься?
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Asbjorn
1480706135
Угу,бесплатно,все матчи,денег нет но вы держитесь
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kachan63
1480706548
Та нафига эта Ла Лига? Я лично больше французскую Лигу 1 стал смотреть, ну и АПЛ, конечно.
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PFC CSKA MOSCOW
1480710457
Ага Но мы все дружно пропускаем класико
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roman230582
1480710975
Во всем мире принято платить за просмотр матчей топ чемпионатов, а у нас очередной госканал торгуется, как я понимаю тратя бюджетные деньги. Я лично за бесплатные трансляции, но многие так не думают
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zra78
1480712622
Праторгавали класико
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Михас007
1480714636
денюшка нужна
Ответить
hjvfybcn
1480740578
Матч тв- канал деградант! Хорошие комментаторы кончаются, хорошие трансляции кончаются, говно эксперты - как у дурака фанатиков, скучных футбольных комментаторов ещё больше!
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Luis Figo
1480741907
С 01/12/16 Права на трансляции матчей ЛаЛиги купил Узбекистан! Ташкент рулит!
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Рыбкин
1480756809
Заканделаченный Матч ТВ ......
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