«Матч ТВ» торгуется с Ла Лигой относительно цены на показ матчей Примеры

«Матч ТВ» продолжает переговоры с Ла Лигой о покупке прав на трансляции матчей Примеры. Об этом рассказала генеральный продюсер канала Тина Канделаки.

– Телеканал покупает права на трансляцию матчей европейских футбольных чемпионатов за немалые деньги и при этом показывает их бесплатно. Какова бизнес-модель? Оправдывают себя такие вложения?

– Вы теперь понимаете меня в связи с ситуацией с покупкой прав на чемпионат Испании по футболу. Мужчины, я всегда в вас верила и считала вас умными. Где бы я ни оказалась, ко мне обязательно подходят мужчины с вопросом: когда будет Ла Лига? Теперь вы знаете ответ на этот вопрос. Мы все считаем.

Если мы понимаем, что нам это экономически выгодно, то мы покупаем. Если мы что-то не купили, то мы ведем переговоры по одной простой причине — мы торгуемся.

Сказки про то, что «Матч ТВ» и субхолдинг «ГПМ Матч» покупает все подряд, потому что есть очень много денег, — клише, которое не соответствует действительности.

– Сколько стоят права на Ла Лигу?

– Сейчас мы находимся еще на стадии переговоров, но они просят немало, – сказала Канделаки.