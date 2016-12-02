Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Зидан не станет менять стартовый состав в зависимости от состава «Барселоны»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что состав «Барселоны» на матч 14-го тура Примеры не повлияет на стартовый состав мадридцев. Напомним, за сутки до игры стало известно, кто из подопечных из Зидана выйдет на поле с первых минут.

    «Я уже принял решение относительно стартового состава, и оно не изменится в зависимости от того, кто сможет сыграть за «Барселону».

    Я хочу, чтобы каждый игрок команды чувствовал свою важность. Все в этом клубе отличные футболисты и важны для нас.

    «Барселона» – действующий чемпион. Эта команда всегда хорошо играет в важных матчах. Сейчас мы впереди, но прошла лишь небольшая часть сезона, и независимо от результата на выходных, борьба будет плотной», – сказал Зидан.

    Матч «Барселона» – «Реал» состоится в субботу, 3 декабря. Начало – в 18:15 по московскому времени.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2016 20:10
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29

      kiiriil19 2 декабря 2016, 22:55

      даже по Матч тв не могут показать типа не купили трансляции зато всякии Италии Англия Германия всякую муть показывают(((

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 