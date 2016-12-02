Зидан не станет менять стартовый состав в зависимости от состава «Барселоны»

даже по Матч тв не могут показать типа не купили трансляции зато всякии Италии Англия Германия всякую муть показывают(((
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что состав «Барселоны» на матч 14-го тура Примеры не повлияет на стартовый состав мадридцев. Напомним, за сутки до игры стало известно, кто из подопечных из Зидана выйдет на поле с первых минут.
«Я уже принял решение относительно стартового состава, и оно не изменится в зависимости от того, кто сможет сыграть за «Барселону».
Я хочу, чтобы каждый игрок команды чувствовал свою важность. Все в этом клубе отличные футболисты и важны для нас.
«Барселона» – действующий чемпион. Эта команда всегда хорошо играет в важных матчах. Сейчас мы впереди, но прошла лишь небольшая часть сезона, и независимо от результата на выходных, борьба будет плотной», – сказал Зидан.
Матч «Барселона» – «Реал» состоится в субботу, 3 декабря. Начало – в 18:15 по московскому времени.