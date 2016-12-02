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    Гвардиола: «Барселоне» очень полезно проиграть титул или несколько матчей»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал последние результаты «Барселоны».

    «Я не думаю, что это плохой старт сезона. «Барселона» способна выиграть чемпионат. Надеюсь, они завтра победят.

    «Они без проблем квалифицировались в плей-офф ЛЧ, не вылетели ни из одного турнира. Если откровенно, то когда команда так много выигрывает, то проиграть борьбу за титул или иногда терпеть поражения в матчах бывает полезно. Для «Барсы» это очень хорошо», – сказал Гвардиола.

    Добавим, что каталонцы победили лишь трех матчах из последних восьми во всех турнирах. В субботу им предстоит встретиться в рамках Примеры с «Реалом», от которого они отстают на шесть очков.

    Источник: Goal.com

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    02.12.2016 19:30
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