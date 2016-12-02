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    Геркус заявил, что перевод Самедова в дубль – решение главного тренера

    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ситуацию с переводом полузащитника команды Александра Самедова в молодежный состав. Напомним, ранее сообщалось о конфликте между футболистом и главным тренером железнодорожников Юрием Семиным.

    «Самедов переведен в дубль по решению главного тренера, но пока контракт действующий, об уходе из клуба говорить не стоит. Тренерский штаб и главный тренер решают, где он будет играть», – сказал Геркус.

    «Локомотив» после 16-ти туров занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Р-Спорт

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    02.12.2016 17:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 3 декабря 2016, 03:15

      Зачем заморачиваться с переводом если остался один тур до перерыва, после которого он явно уйдёт, пусть просидит его на лавке, зачем этот лишний раздражитель и для болельщиков и для прессы?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 декабря 2016, 20:12

      ну да надо же сделать крайнего кого то его переходе !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 2 декабря 2016, 18:00

      Неужели нельзя без вот этого дерьма?

      2
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