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    Гендиректор «Томи»: «Если кто-то захочет уйти из-за долгов – держать не будем»

    Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев прокомментировал тяжелое финансовое положение клуба. Напомним, у томичей существуют большие долги перед футболистами и персоналом клуба.

    «Сейчас тяжело сказать, что будет. Если будет финансирование, рассчитаются с долгами. Я думаю, что бойцы проверенные наши останутся, а те, кто изъявит желание уйти – держать не будем. Информации от руководства томской области нет. Ребята писали письмо, надеясь на встречу с президентом футбольной команды, но в виду загруженности он не смог», – сказал Киселев.

    После 16-ти туров «Томь» находится на 15 месте в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Р-Спорт

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    02.12.2016 17:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 декабря 2016, 17:45

      если там Киселёвых зовут Русланами,то всё понятно..
      Бегите.Завоёвывайте Сибирь дальше.

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