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    Белоус считает, что Самедов точно уйдет из «Локомотива»

    Бывший генеральный директор «Москвы» Юрий Белоус прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «Локомотива» Александра Самедова. По словам функционера, уход хавбека из стана железнодорожников – решенный вопрос.

    – То, как все сейчас складывается, говорит о том, что уход Самедова из «Локо» – вопрос решенный. Значит, у игрока есть право самому выкупить свой контракт за определенную сумму. Конечно, данная ситуация – это эмоции. Хотелось бы, чтобы такие футболисты по-другому прощались с клубом.

    – Самедов – серьезная потеря для «Локомотива»?

    – Однозначно. Очень хороший игрок, футболист сборной. Считаю его одним из лучших бровочников в России. Заменить его будет непросто. Я слышал, что Каррера хочет использовать его в центре поля. Но мне кажется, его место – именно на фланге.

    – Зачем же надо было с ним конфликтовать?

    – Мы не знаем всей подноготной. Видимо, сам игрок для себя все решил. Но, считаю, ему нужно было немного потерпеть до конца года и цивилизованно расстаться.

    – А зачем клуб сослал его в дубль всего на одну игру? Не слишком ли это унизительно? Можно же было просто не ставить его в состав.

    – Согласен. Но здесь, на мой взгляд, сам игрок должен уважительнее относиться к старшим. Мы же не знаем, какой разговор у него состоялся с Семиным. Может быть, футболист как-то не так себя повел. В любом случаем, грустно, что расставание произошло именно таким образом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2016 15:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 2 декабря 2016, 18:11

      псина, не на того напоролся, Сёмина как Кучука уже слить не получится, и тёти Оли теперь нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 декабря 2016, 17:48

      Белоус считает..
      пусть считает..

      А Палыч-знает.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 декабря 2016, 15:52

      Если А.Самедов перейдёт в Спартак, это будет его огромная ошибка.

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 2 декабря 2016, 15:42

      Незаменимых у нас нет

      2
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