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    Примера. «Барселона» на последних минутах упустила победу над «Реалом»

    В центральном матче 14-го тура Примеры «Барселона» на своем поле не сумела одержать победу над «Реалом», пропустив в последние мгновения игры – 1:1. От поражения мадридский клуб спас гол Серхио Рамоса.

    Таким образом, «сливочные» продолжают единолично возглавлять турнирную таблицу, имея в активе 34 очка. «Барселона» же набрала 28 баллов и расположилась на второй строчке.

    Чемпионат Испании. Примера. 14-й тур

    Барселона – Реал – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Л. Суарес, 53; 1:1 – Рамос, 90.

    Барселона: Тер Штеген, Пике, Маскерано, Роберто, Альба, Бускетс, Ракитич (Иньеста, 60), Гомеш (Туран, 78), Месси, Неймар (Д. Суарес, 90), Л. Суарес.

    Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Ковачич (Диас, 86), Модрич, Васкес, Иско (Каземиро, 66), Роналду, Бензема (Асенсио, 77).

    Предупреждения: Неймар, 28; Л. Суарес, 75; Бускетс, 83; Маскерано, 90 – Иско, 13; Карвахаль, 80.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 20:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +19

      oarstxo 3 декабря 2016, 20:42

      Одни гномы и петухи собрались

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 3 декабря 2016, 20:31

      Сливочный отскок благодаря Рамосу!!

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > DeStar 3 декабря 2016, 21:22

      Не в любом,но думаю в этом да)) Я,кстати,за Реал если что))) Ну а Рамос красавец...помню как в финале ЛЧ выручил так же!!)

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > DeStar 4 декабря 2016, 00:49

      Под отскоком я имею ввиду спаслись на последних секундах матча))

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 3 декабря 2016, 20:21

      Как знал в Фантазисте на 1:1 ставил
      Серёжа как обычно зажёг в конце

      0
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      Рейтинг: +12

      Юрий Басов 3 декабря 2016, 20:13

      Чемпион Германии уже известен.Левйпциг напоминает мне "Хоффенхайм" тоже вошвдшего в супелигу и после первого круга лидировавшего,а затем упавшего в середину таблицы,Так и "Ляйпциг" ,думаю не сможет съиграть весь чемпионат на сегодняшнем уровне."БАЙЕРН"-суперклуб.По-сути там одни сборники играют.

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      Рейтинг: +182

      KsiroN 3 декабря 2016, 20:11

      По такой игре нужно было обыгрывать!

      1
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      Рейтинг: +1137

      Alex Flash 3 декабря 2016, 20:11

      Долбы,одним словом.Подарили сливакам очко. Настроя по-прежнему нет быть первыми.Первый и останется первым до конца сезона

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > DeStar 3 декабря 2016, 20:34

      Когда люди пишут, что Барса подарила очко сливочным, я начинаю улыбаться)

      1
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