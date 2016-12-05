Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    РФПЛ. «Краснодар» примет «Крылья Советов», «Спартак» сыграет с «Рубином»

    В понедельник, 5 декабря, продолжатся игры 17-го утра российской Премьер-лиги. На этот день запланировано пять встреч. Центральным матчем игрового дня можно считать встречу «Спартака» с «Рубином» в Москве.

    Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

    Амкар (Пермь) – Оренбург – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Жунич, 21 (в свои ворота); 2:0 – Идову, 35; 3:0 – Гиголаев, 90.

    Краснодар – Крылья Советов (Самара)

    5 декабря, 19:00 по московскому времени

    Спартак (Москва) – Рубин (Казань)

    5 декабря, 19:30 по московскому времени

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Анжи (Махачкала)

    5 декабря, 19:30 по московскому времени

    Уфа – Томь (Томск) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Сухов, 64.

    Локомотив (Москва) – Терек (Грозный) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Миранчук, 23; 2:0 – Фернандеш, 75.

    ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Траоре, 25; 2:0 – Траоре, 35; 3:0 – Натхо, 38 (с пенальти); 4:0 – Чалов, 40.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2016 19:15
    Рекомендуем
    Комментарии40
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11487

      alp 5 декабря 2016, 20:25

      я правильно понимаю, что промесу дадут дискву на 2 матча?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Камасутра 5 декабря 2016, 19:24

      думаю, будет ничья 1:1)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      FCQ 5 декабря 2016, 18:59

      ВПЕРЕД КРАСНО-БЕЛЫЕ ВПЕРЕД УДАЧИ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 5 декабря 2016, 17:57

      спартак 2-0.сегодня

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 5 декабря 2016, 13:19

      Всем удачи и результативного футбола.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 5 декабря 2016, 13:00

      Амкару удачи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 5 декабря 2016, 11:51

      Всем удачи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 5 декабря 2016, 11:44

      Беснуются Воланды
      Строчки горят!!!
      Но всем обязательно:
      -Будьте внимательны!!!
      ПЕРВЫМ идёт
      МОСКОВСКИЙ СПАРТАК!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 5 декабря 2016, 11:11

      Посмотрим, как у игроков Спартака с психикой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2336

      den161 5 декабря 2016, 10:50

      Победы Уфе, Рубину, что бы борьба за еврокубки интересная была

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 