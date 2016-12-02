Канделаки заявила, что переговоры о покупке прав на показ ЧМ-2018 идут сложно

Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что телеканал заинтересован в покупке прав на показ матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира – 2018. Однако, по словам Канделаки, переговоры идут сложно.

«Кубок конфедераций будет принадлежать тому, кто купит чемпионат мира по футболу. Осталось ждать совсем немного. Мы все ждем, но, как сказал Виталий Леонтьевич Мутко в эфире нашего телеканала, цена очень высока. Поэтому переговоры в этом году достаточно сложные», – сказала Канделаки.

Напомним, Кубок конфедераций 2017 года пройдет в Москве, Санкт– Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.