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    Самедов готов выполнять требования тренерского штаба

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал решение тренерского штаба железнодорожников перевести его в молодежный состав команды. Напомним, ранее главный тренер москвичей Юрий Семин заявил, что хавбек будет тренироваться с резервной командой.

    «Мне сказали – я выполняю. Рассчитываю ли вернутся в основу в весенней части чемпионата? Сейчас я просто буду выполнять требования тренерского штаба», – сказал Самедов.

    Также отмечается, что футболист отказался комментировать информацию о возможном переходе в «Спартак».

    Источник: ТАСС

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    02.12.2016 14:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 декабря 2016, 16:12

      Саша, переходи куда угодно, если переход неизбежен, но только не в Спартак.

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