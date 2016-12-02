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Карякин будет болеть за «Спартак» на матче с «Рубином»

2 декабря 2016, 11:18
12

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, вернувшийся в Москву из Нью-Йорка, где проходил матч за мировую шахматную корону, пообещал посетить ближайший матч «Спартака», за который он болеет.

«Да уж, «Спартак» вчера в Самаре, мягко говоря, не показал всего, на что способен. В понедельник собираюсь сходить на матч красно-белых и принести команде удачу», – пообещал Карякин.

Матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Рубин» состоится в понедельник, 5 декабря, в 19:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (12)
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Gullit 76
1480667741
Эххх Карякин,Карякин.
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Chernyi Lis
1480668535
карякин проиграл..делайте выводы..
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Диктор
1480668702
Мы все будем болеть за Спартак в этом матче.
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Антишеф
1480668886
Сидя на трибуне в черном фраке, К матчу проявляя интерес, «Лошадью ходи!» – кричал Карякин, Глядя, как задумался Промес… :-)
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Димон Алма-Ата
1480669829
Сразу видно футбол это не его.
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Gullit 76
1480671003
Сколько же неадекватов на сайте.Пытался поднять проблему Спартака в умении держать удар - мало кто откликнулся.Пожалел проигравшего Карякина - набежали Спартоминусовые."Дайте собакам мясо - может они подерутся?"
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alp
1480673502
что то мне карякин резко разонравился
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Ник17
1480674613
какая боль, какая боль кс-смартак 4:0))))))))))))
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alexandr1205
1480676569
Мой сосед, мейстер Хабибуллин, будет болеть за Рубин.
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ЮЗИК
1480699989
обои неудачники
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