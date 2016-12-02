Карякин будет болеть за «Спартак» на матче с «Рубином»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, вернувшийся в Москву из Нью-Йорка, где проходил матч за мировую шахматную корону, пообещал посетить ближайший матч «Спартака», за который он болеет.

«Да уж, «Спартак» вчера в Самаре, мягко говоря, не показал всего, на что способен. В понедельник собираюсь сходить на матч красно-белых и принести команде удачу», – пообещал Карякин.

Матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Рубин» состоится в понедельник, 5 декабря, в 19:30 по московскому времени.