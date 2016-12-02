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    ВТБ выкупит долги «Динамо» за долю в «ВТБ арена парк»

    «Динамо» готов продать банку ВТБ принадлежащую ему по инвестиционному соглашению долю в девелоперском проекте «ВТБ арена парк». Обществу принадлежит 25% акций футбольного клуба.

    «Часть этой полученной за долю в проекте суммы предназначена для погашения текущих долговых обязательств, конечно, наиболее значительная сумма – это зарплата игроков. Часть предназначена для решения вопроса по снижению долговой нагрузки», – рассказал представитель председателя Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (ОГО ВФСО «Динамо») Владимира Стржалковского «Ведомостям».

    Стоит отметить, что фонд оплаты труда «Динамо» оценивается в 20 миллионов долларов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2016 09:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12

      muromen 5 декабря 2016, 16:27

      Зная такую проблему, не надо было формировать Динамо-2, а создавать новую самостоятельную команду - Динамо - М, например! Заявить её в ПФЛ от ВФСО, сейчас бы уже в ФНЛ вышли!

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      Рейтинг: +12

      muromen > muromen 5 декабря 2016, 16:34

      А АО "Футбольный клуб "Динамо - Москва" - спокойно банкротить!

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 4 декабря 2016, 05:40

      Тоска гложет за будущее футбола нашего.. Школ нет, секций нет, кружков нет..Деньги на развитие куда-то пропали....Будет по-Булгаковски: "Бессменного сторожа жабьего института Власа надо было кормить мукой, а жаб - мучными червями, но поскольку пропала первая, постольку исчезли и вторые. - Бескормица! " С ув. Кзьмич, любитель дворового хутбола.

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 2 декабря 2016, 11:16

      и будет Динамо свой собственный стадион брать в аренду у ВТБ

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 2 декабря 2016, 10:18

      С таким фондом оплаты труда из долгов не выбраться никогда

      -1
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 2 декабря 2016, 10:03

      что за бреД если эти упыри выкупят долю ,то по сути Динамо Москва им принадлежать будут и ЛегенДарный наш Петровский Парк и с ними ,что хотят будут делать

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > polyshuk23 2 декабря 2016, 10:08

      И там сразу же появится новый банк

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > polyshuk23 2 декабря 2016, 10:13

      А если не выкупят, то Динамо прекратит существование, т.к. других спонсоров, способных погасить их задолженности они пока не нашли и не факт,что найдут.

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