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    Шмидт рассчитывает на победу «Майнца» над «Баварией»

    Главный тренер «Майнца» Мартин Шмидт рассказал о том, за счет чего его команда может добиться победы над мюнхенской «Баварией».

    «Я уверен, что мы сможем одержать победу над «Баварией». Но для того, чтобы взять три очка в этой встрече, все наши футболисты должны проделать на поле оптимальную работу. Именно в этом случае у нас появится маленький шанс, если к тому же будет сопутствовать удача. Однако удача не бывает случайной – ее нужно завоевывать», – сказал Шмидт.

    Матч 13-го тура Бундеслиги «Майнц» – «Бавария» состоится в пятницу, 2 декабря.

    Источник: Goal.com

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    02.12.2016 08:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 2 декабря 2016, 09:52

      Извини, Мартин, но нам победа важнее))

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