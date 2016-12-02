Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко: «Первое место «Спартака» – результат везения и неудачной игры главных конкурентов»

Червиченко: «Первое место «Спартака» – результат везения и неудачной игры главных конкурентов»

2 декабря 2016, 01:18
28

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что лидерство московского клуба в РФПЛ является результатом удачи и невыразительных выступлений главных соперников. Как отметил функционер, в матче 16-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов», который завершился крупным поражением красно-белых (0:4), все встало на свои места.

«Думаю, люди, которые спешили называть «Спартак» чемпионом, больше основывались на эмоциях, нежели отталкивались от игры команды. Из 12 одержанных красно-белыми побед семь завершились со счетом 1:0, в пяти из этих встреч соперник был лучше, но «Спартак» выигрывал за счет везения. В матче с «Амкаром» на последних секундах сумасшедший гол, один мяч в ворота «Терека», после чего грозненцы еще более очевидные моменты у чужих ворот создали, но не забили...

Сегодня все стало на свои места: соперник был точен при реализации эпизодов, мячи летели не в Реброва, а в сетку ворот. «Спартак», безусловно, в этом сезоне стал лучше, чем при предыдущих тренерах, но чемпионской игры он не показывает, а первое место – результат везения и неудачной игры главных конкурентов», – сказал Червиченко.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ivanthebest
1480631096
Кто опять у пидрилы интервью взял?
Ответить
Nesterenko
1480638031
Что он так Спартак не любит? Ты хоть сам чего добился в Спартаке, мнение непрофессионала неактуально.
Ответить
Par Mezan
1480642360
Спартак, никто ничего не имеет против команды... Ну, идите, играйте на радость всем в еврокубках! Уж брались за гуж, да обосрались! Может, хватит? Ждём-с....
Ответить
NEMETSRUS
1480643773
все верно шестое седьмое место это ихнее
Ответить
filosof sparty
1480653826
Червь-балабол!!! В каких пяти встречах соперник был лучше!? Разве что Терек, и то там намерено мяч отдали после гола!!!
Ответить
Пикап96
1480653869
Как же он задрал... Уткнулся бы уже.. Тошнит уже от него!
Ответить
maior-60
1480657665
Червяк - гандон, постоянно обсирающий свой бывший клуб.
Ответить
Nerlinger
1480658073
1-е место Спартака и есть Главное недоразумение
Ответить
MUKHTARR
1480658686
Полностью с ним согласен. Ну нету сейчас у Спартака чемпионской игры
Ответить
лёха72
1480660583
червяк развалил спартак.а теперь только тявкает по поводу и без
Ответить
Главные новости
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
2
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
9
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
20
Все новости
Все новости
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
3
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
5
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
9
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
1
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
17
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
18
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
3
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
1
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
11
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+