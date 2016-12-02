Червиченко: «Первое место «Спартака» – результат везения и неудачной игры главных конкурентов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что лидерство московского клуба в РФПЛ является результатом удачи и невыразительных выступлений главных соперников. Как отметил функционер, в матче 16-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов», который завершился крупным поражением красно-белых (0:4), все встало на свои места.

«Думаю, люди, которые спешили называть «Спартак» чемпионом, больше основывались на эмоциях, нежели отталкивались от игры команды. Из 12 одержанных красно-белыми побед семь завершились со счетом 1:0, в пяти из этих встреч соперник был лучше, но «Спартак» выигрывал за счет везения. В матче с «Амкаром» на последних секундах сумасшедший гол, один мяч в ворота «Терека», после чего грозненцы еще более очевидные моменты у чужих ворот создали, но не забили...

Сегодня все стало на свои места: соперник был точен при реализации эпизодов, мячи летели не в Реброва, а в сетку ворот. «Спартак», безусловно, в этом сезоне стал лучше, чем при предыдущих тренерах, но чемпионской игры он не показывает, а первое место – результат везения и неудачной игры главных конкурентов», – сказал Червиченко.