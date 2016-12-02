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    Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Химнастик», «Лас-Пальмас» не сумел обыграть «Уэску»

    В первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Лас-Пальмас», ведя со счетом 2:0, не сумел одержать победу над «Уэской» – 2:2.

    В другой встрече «Леганес» в гостях уверенно разобрался с «Химнастиком» – 3:0.

    Напомним, ответные игры состоятся 21 декабря.

    Кубок Испании. 1/16 финала, первые матчи

    Уэска – Лас-Пальмас – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Асдрубал, 11 (с пенальти); 0:2 – Эрнан, 53; 1:2 – Камачо, 65; 2:2 – Агилера, 71.

    Химнастик – Леганес – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Пинедо, 15; 0:2 – Пинедо, 52; 0:3 – Сантос, 63.

    Календарь Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2016 01:07
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