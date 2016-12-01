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    Семин: «Уход Самедова? Это его проблемы, а мне нужно решать свои»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о причинах, по которым полузащитник Александр Самедов не попал в стартовый состав железнодорожников на матч 16-го тура РФПЛ против «Томи» (6:1). По словам специалиста, ему не понравилось отношение игрока на тренировке, что может быть вызвано скорым уходом 32-летнего россиянина в «Спартак».

    – С чем связано то, что Самедов сегодня остался в запасе? Болельщики, кстати, его оскорбляли на трибунах.

    – Простая ситуация. На ней не надо акцентировать внимание. Я говорил на пресс-конференции, что я должен поговорить с Самедовым. Должен был понять ситуацию. После тренировки я его вызвал к себе, мы поговорили. Он мне не понравился и в самой тренировке, и в этом общении. Я не видел мотивации, поэтому он не попал в состав. Ситуация простая. Я предпочел другого игрока. Будет хорошо тренироваться – будет выходить в основе.

    – Связано ли то, что он так играл и тренировался, с тем, что он уходит?

    – Бывает, что игрок уходит, и это его проблемы, а не мои. Мне нужно решать свои проблемы. Играть у нас будет тот, кто этого хочет. Кто душой и сердцем здесь. Наверное, это правильно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2016 23:11
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2889

      nemolod 2 декабря 2016, 13:31

      Давно известно,что незаменимых нет,а бывают лишь временные трудности,а тренер имеет право быть требовательным к ветеранам!

      0
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      Рейтинг: +11

      Nibel 2 декабря 2016, 07:52

      С другой стороны, ему уже 32 , а переход - это неплохой шанс на первую золотую медальку в карьере)

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 2 декабря 2016, 07:22

      Гнать его ссаными тряпками! Увидел шанс стать чемпионом России с другим клубом - сразу вся преданность Локомотиву пропала.

      2
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > alexandr1205 2 декабря 2016, 08:07

      И не факт что станет чемпионом

      1
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 2 декабря 2016, 06:03

      Палыч прав

      3
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      Рейтинг: +2894

      Lokofint 2 декабря 2016, 02:34

      Самедов в спартак, а везение спартака в локомотив))) хорошая рокировка)))

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      Рейтинг: +183

      бочаров 2 декабря 2016, 02:27

      Красиво и правильно сказано.

      3
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 2 декабря 2016, 01:38

      Юрий Павлович, верим! Спасибо за победу! Пожалуйста сыграйте достойно второй круг и выиграйте кубок России. Если Самедов решил уйти - пусть уходит, это действительно его проблемы. У Локомотива очень сильная футбольная школа, сколько уже талантов растеряли. Пора новые пробовать силы, все получится!

      3
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 2 декабря 2016, 00:24

      Ну вот пилять как,что так сразу война у них начинается....пусть доиграет ведь не плохо получается.

      0
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      Рейтинг: +102

      serghio1990 2 декабря 2016, 00:09

      а в еврокубках ему также ничего особо не добиться,у спартака это сейчас временный успех,летом у них купят и промеса и зе луиша,остануться опять ни с чем

      4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > serghio1990 2 декабря 2016, 00:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Локомотива там не будет. А вы с чем?У вас вообще никогда ничего не будет.

      -5
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      Рейтинг: +102

      serghio1990 2 декабря 2016, 00:08

      самедов включи мозги,спартаку все равно не стать чемпионом!!!!!!!!

      4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > serghio1990 2 декабря 2016, 00:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Угу, а проводницы станут.

      -4
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