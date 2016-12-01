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    Ловчев: «Спартак» – чемпион? Нет, конечно. Чудо, что он идет на первом месте»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 16-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком» (4:0) выразил мнение, что лидерство московского клуба в турнирной таблице чемпионата России является чудом. Как отметил специалист, самарская команда полностью переиграла своего соперника в тактике и скорости.

    «Это черный день для «Спартака». Но расстраиваться особо не приходится – бывают такие дни, что ничего не получается. Меня много спрашивают, можно ли «Спартак» чемпионом уже называть. Отвечаю: нет, конечно. Это чудо, что «Спартак» на первом месте идет. Сейчас в Премьер-лиге нет ни одной команды, игру которой можно было бы назвать чемпионской. «Спартаку» где-то везло. И вот теперь команда показала, что у нее много проблем.

    «Крылья» вчистую «Спартак» переиграли. В том числе, тактически. У «Спартака» атака развивалась медленно и игроки «Крыльев» успевали вернуться назад, оборона хозяев имела количественное превосходство. С приходом Скрипченко «Крылья» стали быстрее. Ключевой гол – думаю, третий. Вышедшего только-только на замену Макеева опередил игрок «Крыльев», потом Паскуато дали и пробить, и добить… И таких моментов много было.

    «Спартак» был как телега, колеса которой не смазали. Она не поехала. Не исключаю, что история с возможным переносом повлияла на команду – сами себя накрутили. Вместо этого надо было сосредоточиться и ехать биться. А так проиграли во всем. Главное – в скорости.

    Это больной щелчок по носу. И, может, он вовремя. Одно дело – уйти на перерыв, когда «Спартак» всех обыграл. А тут нет, «Спартаку» как будто говорят: «Ребятки, вам еще много чего исправить надо», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.12.2016 21:32
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 2 декабря 2016, 03:07

      Спартаку везет? А ЦСКА что не везло последние несколько лет? Да им еще больше везло!!! То с Уфы привезут 7:4, то Спарту обыгрывают еле-еле, то Рубин попадает в Акинфеева и ЦСКА стал чемпионом. И это только что в голову пришло. Почему в прошлых сезонах не говорили как "везет ЦСКА". Стоило Спартаку подняться на 1-е место, сразу все начали "везет, игры нет, соперники плохо играют". Идут на 1-м месте, молодцы, удачи им надо желать, если конечно ты не болельщик конюшни.

      1
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 1 декабря 2016, 23:09

      Чудо команда Спартак))

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 декабря 2016, 22:53

      Если Рубин первым забьёт - у Спартака будут большие проблемы( раз ни разу не отыгрались)

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > sssrspartak 2 декабря 2016, 11:25

      Карпин на "матче" вчера только начал об этом говорить - тут же перевели разговор на другую тему и забыли.А мне кажется это серьёзная проблема и Каррера пока не может ничего сделать.

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 1 декабря 2016, 22:37

      может еще рубин по носу щелкнет

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 декабря 2016, 22:32

      Опять переобулся

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 декабря 2016, 22:14

      Юджин, ты ли это? Какой-то фигни у Генки что ли подхватил! То 3 тура назад диферамбы пел и чемпионом сватал, а теперь вон оно как... Не пойдёт! А вообще, таким комментам нужно меньше херни развешивать направо и налево. А то привыкли у нас за пол-чемпионата всем медальки вешать, да места распределять на бумаге. Лесом! Чемп заканчивается в мае, вот тогда товарищи и высказывайтесь относительно чемпионств, вашего любимого херастического понятия "чемпионская игра", и прочей лажи которую нам честно уже слушать надоело от таких псевдоэкспертов как Вы!

      0
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      Рейтинг: +122

      АлексOZ 1 декабря 2016, 22:13

      у меня два варианта трактовки этого кошмара: 1) Федуну срочно нужно было много денег (ну поиздержался чуток) и он дал команду своим крупно проиграть и поставил на это в тотализатор; 2) Федун, на радостях, что все нефтесосы мира договорились и снизили добычу нефти, споил всю команду, то то они на поле еле ходили.... Вот как то так )))

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > АлексOZ 1 декабря 2016, 22:27

      Интересная трактовка, немного необычная, но от этого ещё более правдивая!... С ув.

      0
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      Рейтинг: +2304

      Бриг > Par Mezan 1 декабря 2016, 23:27

      Так обычно говорят пациентам в желтом доме С ув.

      0
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      Рейтинг: +25

      Маэстро3440 1 декабря 2016, 22:09

      Ни чего страшного не произошло, все пучком))

      -2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 декабря 2016, 22:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я уже писал, что после 17 минуты трансляцию выключил, ибо, не болея ни за кого в данном противостоянии, сел просто посмотреть Его Величество Футбол, а не беспредел Левникова… И гадать, кто же там ему по связи приказал назначить совершенно выдуманный пенальти, о котором он сначала и не думал… И никакого нарушения правил не фиксировал… Просто аналог вчерашнего липового пенальти в ворота «Оренбурга»!
      Вполне допускаю, что «Крылья» переиграли «Спартак»… Что, в общем-то, не должно быть неожиданностью при обстоятельствах, когда футболисты обеих команд сознают, что окончательный результат будут делать не они, а кто-то загадочный и из-за кулис! Руками, конечно, судьи матча. И совершенно безнаказанно!
      Я не знаю, был ли там просто "занос" или кто-то приказал обострить борьбу за "золото"?! В самом начале первенства судейский беспредел был в пользу "Зенита", о чём не писал только ленивый! И что? Все беспредельщики на своих тёплых местах!

      -4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > cska-62 1 декабря 2016, 22:22

      Адекватный человек, во многих случаях объективно смотрящий на ситуации! Один из немногих со стана ЦСКА! Соглашусь что судейки, реально уже достали тащить команды. И с этим не согласится только что неадекват, который смотрит только с одной стороны на всё. Лично я за то, чтобы судили одинаково для всех! А не так, что сегодня команда показывает футбол уровня ПФЛ, а давай-те мы её в зоне еврокубков будем держать. Почему нет? Вот и получается что от этого страдает чемп и в итоге мы получаем такое безволие в ЛЧ от чемпиона, и прорыв Ростова. Побеждайте чисто и по праву, по игре, и я ни у кого претензий не будет.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > cska-62 1 декабря 2016, 22:27

      ...62! Очередной раз - респект за нормальное изложение и глубину анализа. Созвучно! С ув. +++!

      0
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      ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 > cska-62 1 декабря 2016, 22:39

      местный философ!))

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > cska-62 1 декабря 2016, 23:04

      Вот не надо этого, не надо. Нарушение было: толчок в спину, ну скорее упал на игрока КС в штрафной. Мог конечно судья и не заметить. Сам Спартак же. Но "судья то питерский", беспредел!
      На потом то что? КС делали, что хотели и выиграли по игре.
      Классная команда на неправильный гол разозлилась бы и отыграла и 2 отыграла бы. Но Спартак скис и всё. Как всегда. Когда они отыгрывались последний раз?
      А вы пишите про мировую закулису. Дело нужное.
      А футбол у нас такой какой есть.
      А ЦСКА в глубокой яме, по всем параметрам. Может поэтому злой такой?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      илья 009 > Zeff 1 декабря 2016, 23:23

      Первый гол непонятно был ли пенальти. Второй они забили в то время когда спартаковские игроки уже собрались в раздевалку. Второй мяч был забит на 2 добавленной минуте, хотя добавлена была одна. Точное время гола добавленное время 1:25 сек. Атаки быть не должно было.

      -1
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      Рейтинг: +2304

      Бриг > cska-62 1 декабря 2016, 23:24

      4:0
      Еще раз, чтобы успокоились - 4:0!
      Какой занос? Какой приказ? Каждый гол судья заносил? Думал, что только болелы спартака истерички.

      3
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      Рейтинг: +664

      Небесная > илья 009 1 декабря 2016, 23:37

      Спартаковцы в раздевалку собрались? А свисток был об окончании матча? Или они заканчивают играть, когда им надо?

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > илья 009 2 декабря 2016, 00:39

      Краснодар забил Зениту второй гол на 94-й мин., а добавлено было три. Да там ещё и вне игры было у Измайлова.
      В 2011 г. в игре с Динамо, вели 1:0. Судья добавил 4 минуты. Окончательный счёт 1:1, время 94:25.
      До конца играть надо, до свистка, а не в раздевалку собираться. Время игры определяет судья.

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > zenit2012 2 декабря 2016, 02:17

      Ага. Самородок. Жжёт напалмом.

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 1 декабря 2016, 21:59

      играть -это не значить тренировать быть экспертом -это не значить хорошо играть. Что будет говорить Рейнгольд после поражения Спартака

      -1
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