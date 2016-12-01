Мутко: «Надо как-то вручную составлять матчи тура, играть на юге»

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что необходимо вручную составлять календарь на декабрьские матчи РФПЛ или проводить игры в южных городах. Отметим, что в нынешнем сезоне в последнем месяце года пройдут два тура чемпионата России.

«Сейчас календарь существует, и он действительно жесткий. Переносить некуда матчи. В этом году Кубок конфедераций – находимся в жесткой ситуации. Надо думать, как задачи решать. Значит, надо как-то вручную составлять матчи тура, играть на юге – в Краснодаре, Грозном, Махачкале, сейчас еще Сочи появится. Я попросил лигу, чтобы они на эту тему думали», – сказал Мутко.