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  • Мутко: «Надо как-то вручную составлять матчи тура, играть на юге»

Мутко: «Надо как-то вручную составлять матчи тура, играть на юге»

1 декабря 2016, 19:30
11

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что необходимо вручную составлять календарь на декабрьские матчи РФПЛ или проводить игры в южных городах. Отметим, что в нынешнем сезоне в последнем месяце года пройдут два тура чемпионата России.

«Сейчас календарь существует, и он действительно жесткий. Переносить некуда матчи. В этом году Кубок конфедераций – находимся в жесткой ситуации. Надо думать, как задачи решать. Значит, надо как-то вручную составлять матчи тура, играть на юге – в Краснодаре, Грозном, Махачкале, сейчас еще Сочи появится. Я попросил лигу, чтобы они на эту тему думали», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (11)
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kykyi
1480610459
А до сего дня писали расписание левой ногой и без участия головы?
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АЛЕКС 58
1480610858
Привык рукоблудить!
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bset
1480611157
Ахахаха. Вручную. Алгоритм за день пишется. Всего делов. А результат всего за секунду можно будет получить. Мы в универе сортировали 10 млрд чисел, а тут 16 команд вручную собрались. Стыд
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andrebest4
1480612206
самое интересное что это предложение дрейфует еще с 90-х годов)))))))
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multiscan
1480612327
А может пучше прекратить явно провалившийся !ЭКСКРЕМЕНТ" с игрой по системе "осень-весна", который, якобы, вводился для сглаживания в игровой практике между Европой и Россией. В ноябре-декабре мы гробим ребят, а с апреля по август - гуляем!
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Фан666
1480617112
Да лучше вообще весь чемпионат играть в Испании и жить там. Игроки и команды могут это позволить, а на остальных срать то больно
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Loko_Roma
1480618762
Мы оба кубка уефа взяли со старой системой, да и результаты наших клубов в европе после перехода на осень-весна. Удручающие.
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nemolod
1480623022
Нынешняя холодная осень показала,что пора снова возвращаться на старый календарь и играть в футбол летом,а зимой отдыхать и восстанавливаться! Все-таки матчи проводятся для людей,а таких стадионов,где можно играть круглый год,пока нет,в Питере строится уже десять лет,да и то станет единственным в стране и реально заработает лишь в следующем году!
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