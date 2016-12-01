Мутко: «Надо как-то вручную составлять матчи тура, играть на юге»

Нынешняя холодная осень показала,что пора снова возвращаться на старый календарь и играть в футбол летом,а зимой отдыхать и восстанавливаться! Все-таки матчи проводятся для людей,а таких стадионов,где можно играть круглый год,пока нет,в Питере строится уже десять лет,да и то станет единственным в стране и реально заработает лишь в следующем году!
Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что необходимо вручную составлять календарь на декабрьские матчи РФПЛ или проводить игры в южных городах. Отметим, что в нынешнем сезоне в последнем месяце года пройдут два тура чемпионата России.
«Сейчас календарь существует, и он действительно жесткий. Переносить некуда матчи. В этом году Кубок конфедераций – находимся в жесткой ситуации. Надо думать, как задачи решать. Значит, надо как-то вручную составлять матчи тура, играть на юге – в Краснодаре, Грозном, Махачкале, сейчас еще Сочи появится. Я попросил лигу, чтобы они на эту тему думали», – сказал Мутко.