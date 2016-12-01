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    Мутко: «Надо как-то вручную составлять матчи тура, играть на юге»

    Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что необходимо вручную составлять календарь на декабрьские матчи РФПЛ или проводить игры в южных городах. Отметим, что в нынешнем сезоне в последнем месяце года пройдут два тура чемпионата России.

    «Сейчас календарь существует, и он действительно жесткий. Переносить некуда матчи. В этом году Кубок конфедераций – находимся в жесткой ситуации. Надо думать, как задачи решать. Значит, надо как-то вручную составлять матчи тура, играть на юге – в Краснодаре, Грозном, Махачкале, сейчас еще Сочи появится. Я попросил лигу, чтобы они на эту тему думали», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    01.12.2016 19:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2889

      nemolod 1 декабря 2016, 23:10

      Нынешняя холодная осень показала,что пора снова возвращаться на старый календарь и играть в футбол летом,а зимой отдыхать и восстанавливаться! Все-таки матчи проводятся для людей,а таких стадионов,где можно играть круглый год,пока нет,в Питере строится уже десять лет,да и то станет единственным в стране и реально заработает лишь в следующем году!

      0
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      Рейтинг: +1452

      Loko_Roma 1 декабря 2016, 21:59

      Мы оба кубка уефа взяли со старой системой, да и результаты наших клубов в европе после перехода на осень-весна. Удручающие.

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 1 декабря 2016, 21:31

      Да лучше вообще весь чемпионат играть в Испании и жить там. Игроки и команды могут это позволить, а на остальных срать то больно

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 1 декабря 2016, 20:12

      А может пучше прекратить явно провалившийся !ЭКСКРЕМЕНТ" с игрой по системе "осень-весна", который, якобы, вводился для сглаживания в игровой практике между Европой и Россией. В ноябре-декабре мы гробим ребят, а с апреля по август - гуляем!

      3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Жак Ширак Обама 2 декабря 2016, 01:31

      1)Как известно из старинной детской поговорки: "Кто обзывается, тот сам так называется!" 2) А про что я пишу? Не про то ли, что в нашей стране надо весной и летом играть, а не гробиться на железобетонных от морозов полях в декабре?

      0
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 1 декабря 2016, 20:10

      самое интересное что это предложение дрейфует еще с 90-х годов)))))))

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset 1 декабря 2016, 19:52

      Ахахаха. Вручную. Алгоритм за день пишется. Всего делов. А результат всего за секунду можно будет получить. Мы в универе сортировали 10 млрд чисел, а тут 16 команд вручную собрались. Стыд

      0
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 1 декабря 2016, 19:47

      Привык рукоблудить!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 декабря 2016, 19:40

      А до сего дня писали расписание левой ногой и без участия головы?

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