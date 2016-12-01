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    Нигматуллин: «Слуцкий не первый день ищет себе новую команду»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможной отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА. По словам экс-футболиста, российский специалист уже ищет себе новое место работы. Напомним, ранее сообщалось, что рулевой армейцев может покинуть занимаемую должность после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», который состоится 7 декабря.

    – Как думаете, хорошо или плохо, что Слуцкий решил уйти именно сейчас?

    – Понять Слуцкого можно – для него этот год был не самым удачным. Имею в виду сборную России, да и ЦСКА сейчас лихорадит. Семь лет в ЦСКА – большой отрезок времени, иногда нужно менять атмосферу. Новые эмоции, мотивация, вызовы. Сказываются, наверное, определенные финансовые проблемы клуба, а также конфликты болельщиков со Слуцким. Поэтому все достаточно логично – скоро большой перерыв и можно найти новое рабочее место.

    – Слуцкому лучше дать паузу и отдохнуть?

    – Скорее, переключиться на новые задачи, принять новый вызов. Не думаю, что Слуцкий уходит в никуда. По моей информации, он ищет себе новую команду. Не первый день как. Так мне рассказали знакомые.

    – Основные кандидаты на пост главного тренера ЦСКА – Гришин, Кононов и Гончаренко. Кто из них, на ваш взгляд, справится лучше?

    – Кононов и Гончаренко – состоявшиеся тренеры, успешно работавшие в Премьер-лиге. По мне, Гончаренко предпочтительней. Гришин тоже заслужил похвалу успешной работой с молодежью. Скачок из дублирующего состава в основной всегда риск. Насколько Гришин к нему готов, сказать сложно. В свое время Гвардиола перешел из молодежки в основу и все мы знаем, кем он в итоге стал.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.12.2016 19:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 1 декабря 2016, 21:13

      Да не уйдет он не куда его хорошо гипер кормит

      0
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 1 декабря 2016, 20:13

      В чём проблема, мужики?
      В школах нужны физруки.

      3
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      Рейтинг: +82

      Mi6 1 декабря 2016, 20:04

      слуца срочно на стажировку в Крылья...

      0
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      Рейтинг: +160

      Игорь В 1 декабря 2016, 20:01

      ЛВС устал!! Жаль

      1
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 1 декабря 2016, 19:58

      какая разница, кто тренер. Игроков купите нормальных для скамейки хотя бы

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ALEX ML 1 декабря 2016, 20:59

      Разница есть. Своих воспитанников надо в основу переводить,
      а не продавать их и в аренду не отдавать. Финансовые долги за
      стадион закончатся и всё будет нормально.

      0
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      Рейтинг: +881

      sined1951 > vladimir-7 2 декабря 2016, 22:20

      В Динамо перешли на своих воспитанников. Сейчас играют в ФНЛ.

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