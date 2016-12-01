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    Мората включен в заявку «Реала» на клубный чемпионат мира

    «Реал» определился с заявкой на клубный чемпионат мира. Всего в списке значатся имена 23 футболистов, среди которых есть и травмированный Альваро Мората.

    Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Рубен Яньес.

    Защитники: Даниэль Карвахаль, Пепе, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Серхио Рамос, Данило, Фабиу Коэнтрау, Марсело.

    Полузащитники: Тони Кроос, Хамес Родригес, Касемиро, Матео Ковачич, Лукас Васкес, Лука Модрич, Марко Асенсио, Иско.

    Нападающие: Карим Бензема, Криштиану Роналду, Мариано Диас, Альваро Мората.

    Источник: ФИФА

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    01.12.2016 17:26
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