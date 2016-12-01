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    Боярский: «Луческу жалуется, что «Зенит» часто судят москвичи? Плохому танцору мешают ботинки»

    Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский выразил неудовлетворение уровнем игры питерцев в последних матчах. По мнению актера, тренерскому штабу команды не стоит жаловаться на судейство и искать в этом причины своих неудач.

    «Луческу указал на проблему, что матчи «Зенита» часто судят арбитры из Москвы, у которых есть симпатии? Такой проблемы нет. Плохому танцору мешают ботинки. Последние два матча в исполнении «Зенита» были очень неубедительны. И сегодня я буду внимательно смотреть матч «Спартака». Очень хочу, чтобы «Крылья» проявили характер. Что касается игры «Зенита» с «Уфой», погода очень мешала игрокам. Судейство тут ни при чем.

    «Зенит» потерял стержень. При том, что Кержаков выкладывается на 100 процентов. Но в команде пропал задор. Она стала слишком официальной. Пускай Луческу продолжает так говорить, это определенный ход. Но обвинять судей… Это все равно, что Карлсена обвинять, что он случайно выиграл у Карякина. Не стоит искать причин, где их нет», – заявил Боярский.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.12.2016 15:10
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +370

      mik1954 1 декабря 2016, 20:19

      Каждый удак лезет со своим мнением и указаниями профессионалам, помолчал бы, за умного сошел...

      -1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 декабря 2016, 20:03

      Давыдов: «Есть ли яйца у Карреры? Еще какие!»

      сразу вспомнилось почему-то)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4951

      polt 1 декабря 2016, 18:03

      А вообще похоже Зениту никакой тренер не поможет... Деньги сделали свое дело, у питерских игроков мотивация отсутствует напрочь.

      1
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      Рейтинг: +4951

      polt 1 декабря 2016, 18:00

      Неужели наши ожидания по Луческу не оправдаются... Даешь что-ли Карреру?

      1
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      Рейтинг: +155

      zenit888 1 декабря 2016, 17:18

      При Луческу вообще нет понимания игры. Что они делают на поле? Даже индивидуально хорошие игроки теряются в этом бардаке.

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 1 декабря 2016, 16:39

      Ну одно дело танцор ,а другое ,когда главный тренер одной из топ команд России цыган)))

      3
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      Рейтинг: +130

      Бульба > Legioner-05 1 декабря 2016, 16:57

      класс!!!

      1
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      Рейтинг: +596

      zenitforever2015 1 декабря 2016, 16:27

      Про яйца я уже слышал от Уткина..

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 1 декабря 2016, 16:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Плохому танцору мешает шляпа

      -6
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      Рейтинг: +6378

      порт 1 декабря 2016, 16:03

      А я про яйца слышал, а не про ботинки.

      2
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      Рейтинг: +225

      spartak4everr 1 декабря 2016, 16:00

      У Зенита после одного вечно ноющего тренера просто пришел другой. А Боярскому респект

      7
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