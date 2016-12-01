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ФИФА назвала 55 претендентов в команду года

1 декабря 2016, 14:59
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ФИФА огласила окончательный список игроков, которые претендуют на попадание в символическую команду года. Всего в расширенном шорт-листе значатся имена 55 футболистов. Итоговый список будет определен путем голосования, в котором примут участие свыше 25000 профессиональных футболистов.

Вратари: Клаудио Браво (Чили / «Барселона» / «Манчестер Сити»), Джанлуиджи Буффон (Италия / «Ювентус»), Давид Де Хеа (Испания / «Манчестер Юнайтед»), Кейлор Навас (Коста-Рика / «Реал»), Мануэль Нойер (Германия /»Бавария»).

Защитники: Давид Алаба (Австрия / «Бавария»), Жорди Альба (Испания / «Барселона»), Серж Орье (Кот-д'Ивуар / «ПСЖ»), Эктор Бельерин (Испания / «Арсенал»), Жером Боатенг (Германия / «Бавария»), Леонардо Бонуччи (Италия / «Ювентус»), Даниэль Карвахаль (Испания / «Реал»), Джорджо Кьеллини (Италия / «Ювентус»), Дани Алвес (Бразилия / «Барселона» / «Ювентус»), Давид Луиз (Бразилия / «ПСЖ» / «Челси»), Диего Годин (Уругвай / «Атлетико»), Матс Хуммельс (Германия / «Боруссия» / «Бавария»), Филипп Лам (Германия / «Бавария»), Марселу (Бразилия / «Реал»), Хавьер Маскерано (Аргентина / »Барселона»), Пепе (Португалия / «Реал»), Жерар Пике (Испания / «Барселона»), Серхио Рамос (Испания / «Реал»), Тиаго Силва (Бразилия / «ПСЖ»), Рафаэль Варан (Франция / «Реал»).

Полузащитники: Хаби Алонсо (Испания / «Бавария»), Серхио Бускетс (Испания / «Барселона»), Кевин де Брюйне (Бельгия / «Манчестер Сити»), Эден Азар (Бельгия / «Челси»), Андрес Иньеста (Испания / «Барселона») , Н`Голо Канте (Франция / «Лестер» / «Челси») Тони Кроос (Германия / «Реал»), Лука Модрич (Хорватия / «Реал»), Месут Озил (Германия / «Арсенал»), Димитри Пайет (Франция / «Вест Хэм»), Поль Погба (Франция / «Ювентус» / «Манчестер Юнайтед»), Иван Ракитич (Хорватия / «Барселона»), Давид Сильва (Испания / «Манчестер Сити»), Марко Верратти (Италия / «ПСЖ»), Артуро Видаль (Чили / «Бавария»).

Нападающие: Серхио Агуэро (Аргентина / «Манчестер Сити»), Гарет Бэйл (Уэльс / «Реал»), Карим Бензема (Франция / «Реал»), Криштиану Роналду (Португалия / «Реал»), Пауло Дибала (Аргентина / «Ювентус»), Антуан Гризманн (Франция / «Атлетико»), Гонсало Игуаин (Аргентина / «Наполи» / «Ювентус»), Златан Ибрагимович (Швеция / «ПСЖ» / «Манчестер Юнайтед»), Роберт Левандовски (Польша / «Бавария»), Лионель Месси (Аргентина / «Барселона») Томас Мюллер (Германия / «Бавария»), Неймар (Бразилия / «Барселона»), Алексис Санчес (Чили / «Арсенал»), Луис Суарес (Уругвай / «Барселона») и Джейми Варди (Англия / «Лестер»).

Источник: ФИФА
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (2)
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семёнычев
1480595175
три раза пересмотрел.... вслух прочитал, чтобы случайно не промелькнула фамилия... ничего не понимаю, наших что-ли нет????
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