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    РФС не может подыскать соперников для сборной России по контрольным матчам

    Президент РФС Виталий Мутко отметил, что существуют весьма серьезные проблемы при подготовке сборной России к чемпионату мира-2018. Как отметил спортивный функционер, до сих пор нет гарантированных контрольных матчей для национальной команды.

    «Мы попали в сложнейшую ситуацию. У нас нет гарантированных матчей, и мы из-за этого испытываем колоссальные проблемы. У всех сборных расписаны соперники, свои планы – очень сложно найти оппонента. При попытках достичь договоренности нам выдвигаются все новые требования – то изменяют даты, то вынуждают играть в неподходящих для нас условиях.

    Сейчас думаем о матче, который должен пройти в марте. Одна игра фактически уже запланирована, над второй думаем», – заявил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    01.12.2016 14:50
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 10 декабря 2016, 16:37

      писали,что один матч с Бельгией на их поле состоится, за 300000 евро с нас за их такую царскую благосклонность...лучше может ещё раз с Коста-Рикой бесплатно?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 10 декабря 2016, 16:32

      мутко как-то умудряется оставаться на плаву-столько косяков в вверенных ему министерствах...только Путин может нагнуть,видимо,а почему-то не нагибает...или компромата ждёт,чтоб сразу...и с конфискацией...

      0
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 7 декабря 2016, 17:53

      Вот и будут играть сборная России 1 и сборная России 2, или сборная России против молодежной сборной России.

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 5 декабря 2016, 22:05

      Сборная России по футболу против сборной России коррупционеров (капитан Мутко)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4951

      polt 1 декабря 2016, 20:51

      Это начинаются оправдания провала сборной на ЧМ 18

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 декабря 2016, 18:40

      Недавно создали сборную Крыма, для чего? А ДНР, ЛНР, Науру в конце концов, им, что зря денег дали, пускай отрабатывают. А то пошлем "Адмирал Кузнецов", к 2018 как раз дошлепает.

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 1 декабря 2016, 17:22

      Не могут найти команду слабее себя, долго анализировали игру сборной Туркмении и поняли, что могут не потянуть

      2
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 1 декабря 2016, 17:07

      Есть еще Воронежский "Факел", дрова сыграют с дровами.

      1
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 1 декабря 2016, 16:33

      Никто не хочет играть с нами. Западло. В Советское время,зимой, наши делали длительный вояж по Южной Америке.Играли со всякими Сальвадорами-Гондурасами,Мексикой,с сильными и слабыми клубами. С сильными сборными играли редко-боялись потерять звание чемпионов мира по товарищеским матчам.

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 1 декабря 2016, 16:17

      Готовы играть нашей командой (11-й микрорайон)!!! В любое время,в любую погоду!!! За ящик пива порвём!!!

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