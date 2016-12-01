Мутко отрицательно смотрит на проведение матчей в декабре

Президент РФС Виталий Мутко высказал свое мнение о целесообразности проведения матчей РФПЛ в декабре. Спортивный функционер отметил, что в данном вопросе следует учитывать и жесткий график команд в нынешнем сезоне.

«Я считаю, что в декабре не надо играть, но сейчас есть календарь и матчи назначены. Понимаете, у нас как плохая погода в ноябре-декабре, так мы начинаем говорить об этом, как хорошая – мы молчим. К тому же, у команд очень жесткий календарь, потому что в следующем году будет Кубок конфедераций, плюс еврокубки», – заявил Мутко.