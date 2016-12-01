Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мутко отрицательно смотрит на проведение матчей в декабре

1 декабря 2016, 12:50
12

Президент РФС Виталий Мутко высказал свое мнение о целесообразности проведения матчей РФПЛ в декабре. Спортивный функционер отметил, что в данном вопросе следует учитывать и жесткий график команд в нынешнем сезоне.

«Я считаю, что в декабре не надо играть, но сейчас есть календарь и матчи назначены. Понимаете, у нас как плохая погода в ноябре-декабре, так мы начинаем говорить об этом, как хорошая – мы молчим. К тому же, у команд очень жесткий календарь, потому что в следующем году будет Кубок конфедераций, плюс еврокубки», – заявил Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
den161
1480586195
Ну надо же... А где ж ты был, виталька, когда календарь верстали...?
Ответить
алекс88
1480586600
Кажется трезветь начал....многогодичный запой отступает...надолго ли только Витальевна????
Ответить
семёнычев
1480587371
летом все матчи играем в Перми, Томске, Екатиренбурге, Москве, Казани и Самаре.... с ноября в Махачкале, Грозном, Ростове, Краснодаре... Уфу и Оренбург- в первую лигу, вместо них- Нальчик и Кубань)))) и все дела)))
Ответить
Тазит
1480588191
Очень гибкий и пластичный чиновник... Как теплое д...
Ответить
vgarakh
1480589886
Как всегда умный задним числом.
Ответить
Svinka Pepa
1480596450
А причем тут кубок конфедераций, и + внезапно возникшие еврокубки. Он сам с собой разговаривает и сам себе отвечает
Ответить
Garrincha58
1480597213
ну играй июнь-июль сам с собой или с прядкиным в поддавки давно пора понять что летом много не наиграешь сколько можно уже повторять ЧМ ЧЕ кубки Конфедераций кубок Южной Америки игроки уедут в сборные а кто играть то будет это раньше у нас легионеров почти не было на чемпионаты мира мы не попадали десятилетиями вот и можно было играть летом и то всегда жаловались на жару, так может вообще закрыть РФС и перестать играть в футбол а перейти на футзал где мы почти чемпионы мира
Ответить
subbotaspartak
1480598977
По ходу надо Россию на юг расширять И в тёплых странах круглые зимы играть. Или хрен с ним, придурков отправить туда, Но чтоб в России порядок во всём навсегда.
Ответить
loboda2012
1480601951
Сам идиот перевел сезон на систему весна-осень, а теперь против.
Ответить
VVM1964
1480603806
Я ОХ.. ВАЮ ОТ ЭТОГО ЧЕЛА !!!
Ответить
Главные новости
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
2
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
1
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
Вчера, 23:59
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
23
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
3
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
16
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
4
Все новости
Все новости
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
1
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
23
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
3
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
3
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
16
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
6
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
4
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
Вчера, 20:23
6
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
Вчера, 20:16
1
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
Вчера, 19:58
11
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
Вчера, 19:55
1
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
Вчера, 19:48
19
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
Вчера, 19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
Вчера, 19:29
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 19:10
5
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
Вчера, 18:59
2
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
Вчера, 18:46
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
Вчера, 18:27
40
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+