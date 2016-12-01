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    Заместитель директора «Крыльев Советов»: «Поле нашей арены в хорошем состоянии»

    Заместитель директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури считает, что газон стадиона в Самаре находится в удовлетворительном состоянии. Напомним, что сегодня здесь должен состояться матч между самарским клубом и «Спартаком».

    «Сегодня я был на стадионе и видел поле. У нас играл молодежный состав и могу сказать, что поле в хорошем состоянии и на нем можно показывать качественный футбол. На мой взгляд оно никаких проблем и нареканий не вызывает.

    Что касается погоды, то в Самаре стоит ясная погода. Сегодня было «-8» и сухо. В день игры по прогнозам ожидается «-11». Мы будем работать строго по регламенту. Соответствующие люди, в том числе и главный арбитр матча, будет принимать решение в день игры о проведении встречи. Сегодня прилетает «Спартак», располагается и готовится к завтрашней игре. Поэтому на данный момент все идет в штатном режиме.

    Не буду лукавить и скажу, что после недавнего снегопада все было в снегу и было не просто. Но хочу повториться, что есть люди, которые принимают решения о проведении матча, поэтому мы сыграли против «Томи» на домашнем стадионе. В принципе могу сказать, что команды показали зрелищный футбол и было забито три мяча.

    Насколько мне известно, в клуб приходило письмо от футбольного клуба «Спартак» с просьбой перенести матч на весеннюю часть. Но резервный день запланирован на конец февраля и поверьте мне, как человеку родившемуся в Самаре, что конец февраля — это время, которое еще больше не подходит для проведения матча РФПЛ.

    Безусловно, у меня есть претензии к людям, которые составляли календарь. Эта тема уже набила оскомину, ведь в это время года не совсем комфортно играть в таких городах, как Самара, Томск, Пермь. Я думаю, что о этих проблемах известно в РФС, но почему так происходит, вопрос не ко мне», — заявил Циклаури.

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    01.12.2016 11:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 1 декабря 2016, 16:20

      Ладно, чтоб нормально отыграли
      И себе, и друг другу ничего не поломали.
      Играл я и при минус двадцати.
      С ума сойти...

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 1 декабря 2016, 15:31

      Ну что мог чел то и сделал, сам волжанин (сосед Самары) и скажу что февраль был бы еще хуже, там и -30 может быть.... А вот тех кто календарь составляет (надо же додуматься, резервным днем сделать февраль!) и лично Нигера, как автора идеи осень-весна, выгнать из футбола, как людей, которые ни чего в нем не понимают!

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      Рейтинг: +3546

      momwig_ 1 декабря 2016, 12:33

      Трепло

      -2
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