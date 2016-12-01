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    Директор стадиона в Самаре: «Когда мы летом снимали газон, то ужаснулись»

    Директор самарского стадиона «Металлург» Евгений Дмитриев рассказал о том, в каком состоянии находится газон арены. Напомним, что сегодня здесь должен состояться матч 16-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

    «Предыдущий газон укладывали до меня, и проблемы с ним начались еще года четыре назад. Производитель подготавливал его на глиняной основе. Так легче растить, срезать, но поле почти не впитывает воду, а нижний слой не пропускает нужный траве кислород.

    Когда мы летом снимали газон, то ужаснулись — он превратился просто в слой бетона. Нынешний — на песчаной основе. Он дает и впитывать, и дышать. Мы им довольны, хотя, конечно, до матча с «Томью» состояние его было лучше, чем сейчас.

    В день игры со «Спартаком» будет холодно и ясно. Температура газона не опустится ниже плюс 16, так что условия будут более-менее комфортными», – сказал Дмитриев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.12.2016 09:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 1 декабря 2016, 14:18

      Все будут теперь после подкатов и грубой игры с газона долго невставать греться)))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 декабря 2016, 12:55

      При +16, поле должно быть зеленым. Вот и посмотрим. как мне кажется свистит этот директор.

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 1 декабря 2016, 11:49

      Что-бы газон был нормальным его менять надо каждый год, а не раз в четыре года......

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz 1 декабря 2016, 10:19

      пора сажать картофан!

      1
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