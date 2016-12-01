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    Моуринью: «Голы плюс хорошая игра – это настоящее счастье»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Кубка английской лиги против «Вест Хэма» (4:1).

    «Мы обычно хорошо играем дома – сегодня было то же самое. После гола «Вест Хэма» мы минут десять переживали, ведь они сравняли первым же ударом. Но во втором тайме у нас появилась уверенность, достаточная, чтобы играть в красивый, атакующий футбол.

    В перерыве я сказал игрокам, что невозможно играть так хорошо, а потом прекращать это делать из-за пропущенного гола. Я сказал забыть про незаслуженно пропущенный мяч. Мы играли хорошо, и нужно было продолжать.

    Голы плюс хорошая игра – это настоящее счастье», – сказал Моуринью.

    Источник: BBC

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    01.12.2016 01:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +367

      gigs84 1 декабря 2016, 15:08

      Золотые слова и человек ты золотой! Только не манди больше с судьями и всё будет ОК!

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 1 декабря 2016, 03:04

      Ну хоть в чем то ему повезло . . . Бедный Мавр

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