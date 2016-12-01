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    Кононов: «Может, мое будущее прояснится на днях»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о своих дальнейших карьерных планах.

    «Может, что-то прояснится на днях. Может, через месяц. Не хочу загадывать. Пока мне сложно говорить о том, где я буду работать. Главное, хочу тренировать дальше. Сейчас серьезно задумываюсь над выбором помощников. Я в поиске. Понимаю, что лучше, наверное, приходить в клуб со своей командой.

    Недавно был на стажировке в «Челси». Познакомился с методиками Конте. Изучил всю структуру клуба. Посмотрел, как работает их академия. Впечатлило. Она входит в тройку лучших в мире. Наряду с «Барселоной», «Аяксом». Академия «Краснодара»? Она уже где-то рядом», – сказал Кононов.

    Напомним, Кононов покинул «Краснодар» в сентябре этого года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2016 00:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 1 декабря 2016, 15:36

      Локомотив думаю

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 декабря 2016, 06:31

      Я тоже думаю он о ЦСКА говорит,но с тем составом что есть у них сейчас многого он не добьется.Если только у Гинера хватит терпения и он будет брать тренера на переспективу.

      1
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      Рейтинг: +1186

      Argon 1 декабря 2016, 01:34

      Что-то мне подсказывает, что намекает он на переход в ЦСКА. Хотя, было бы лучше Гончаренко в ЦСКА, а Кононова в Уфу. Там ему будет комфортней.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Argon 1 декабря 2016, 01:58

      Согласен. Кононов - хороший тренер, ставил атакующий футбол. Ему нечего делать в ЦСКА.

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      Рейтинг: +18893

      Atoniq > gosproektikabinet 1 декабря 2016, 15:24

      разгонет на хрен,всех на пенсию...молодежь в цска очень перспективная,на нее ставку сделает...
      если конечно он будет тренить цска...

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