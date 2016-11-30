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    Луческу: «Не думаю, что стоило давать Гарсии столько матчей дисквалификации»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0) прокомментировал дисквалификацию Хави Гарсии. Напомним, за удар соперника локтем футболист был дисквалифицирован на три матча, из которых на один – условно.

    «Гарсию дисквалифицировали на несколько матчей, а Вернблум даже сыграл сегодня? Не стоит мне на это отвечать – не знаю регламента. Но то, как я видел эпизод в прошлом матче, то не думаю, что стоило давать столько матчей. Но так решил дисциплинарный комитет
    я это уважаю», – сказал Луческу.

    Также специалист рассказал о просьбе «Ростова» перенести матч 17-го тура.

    «Как я знаю, то переноса не будет. Мы готовимся к игре. Да, они к нам обращались, чтобы мы перенесли матч – мы дали добро, поскольку «Ростову» играть важный матч в Лиге чемпионов. Официально ждем решения».

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.11.2016 22:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 декабря 2016, 02:08

      Ему больше давать надо было,не первый раз гарсия свое хамство показывает

      1
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      Рейтинг: +28

      Фрэнк Серпико 1 декабря 2016, 01:08

      Что за двойные стандарты? Что Гарсия, что Вернблум - уродуют наш футбол своим постоянным хамством. Когда же это поймут все те, кто должен заниматься их наказаниями? И первый и второй минимум на 5 матчей надо было

      3
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 1 декабря 2016, 00:29

      странно ВЕРНБЛУМ ИГРАЛ СЕГОДНЯ А ХАВИ НЕТ

      1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 1 декабря 2016, 00:29

      ИМХО, Гарсия заслужил минимум матчей пять

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 30 ноября 2016, 23:41

      По сравнению с Вернблумом однозначно многовато. Наоборот было бы правильнее

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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр > APchelov 30 ноября 2016, 23:59

      Бомжи такие бомжи. По твоему сломать сопернику нос и даже не извиниться за это даже после матча"стоит" гораздо меньше, чем ударить и принести свои извинения прямо на поле? Вам хоть ссы в глаза, все божья роса

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