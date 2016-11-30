Точные удары Жулиано и Кокорина обеспечили «Зениту» победу над «Уфой»

Лодыгин сегодня на высоте. Сыграл и за себя и за тех парней, которые должны оборону держать
В матче 16-го тура РФПЛ «Зенит» со счетом 2:0 переиграл «Уфу». Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Жулиано, 84
2:0 – Кокорин, 90+3
В матче 16-го тура РФПЛ «Зенит» со счетом 2:0 переиграл «Уфу». Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Жулиано, 84
2:0 – Кокорин, 90+3
Лодыгин сегодня на высоте. Сыграл и за себя и за тех парней, которые должны оборону держать
Зенит играл плохо - у игроков Зенита гири на ногах, и это вина Луческу. Именно Луческу, который неправильно выстроил тренировочный процесс. Он думал, что он все еще в Шахтере, где в запасе всегда сидели 7-8 бразильцев. А оказалось (цитирую Луческу), "перед отрезком, когда мы за 15 дней должны сыграть 5 матчей, у нас в команде здоровы и не имеют дисквалификации 15 человек, умеющих играть в футбол". А играть-то надо на 2 фронта через 2 дня на третий. Вот Зенит и поплыл. Уфа нынче сыграла но своем уровне, неплохо, но не более того. А вот фортуна сегодня сыграла за Питер: Зенит должен был проиграть, но отскочил. Не умаляя заслуг Жулиано и Кокорина, их выходы на ворота Лунева стали возможными только потому, что Уфа играла на победу. И наиграла с лихвой, но никак не могла забить, и потому потеряла баланс игры в обороне.
жукоко
Всех с победой!
К Ростову должны подойти в более боеспособном виде
Будем надеятся.
В защите проходной двор! Лодыгин лучший!!!
С победой. А Юра в этом матче молодец, отбивал сложные удары. Может еще и останется номер один!
Молодцы! Но с Ростовом на его поле и с такими косяками в защите будет трудно.