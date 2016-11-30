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    Точные удары Жулиано и Кокорина обеспечили «Зениту» победу над «Уфой»

    В матче 16-го тура РФПЛ «Зенит» со счетом 2:0 переиграл «Уфу». Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

    1:0 – Жулиано, 84


    2:0 – Кокорин, 90+3

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2016 21:33
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +664

      Небесная 30 ноября 2016, 23:18

      Лодыгин сегодня на высоте. Сыграл и за себя и за тех парней, которые должны оборону держать

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      Рейтинг: +592

      spaike > Небесная 30 ноября 2016, 23:29

      Было бы лучше если бы и оборона играла как следует.

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      Рейтинг: +427

      policepnz > spaike 1 декабря 2016, 10:20

      отскочил это не то слово... 0:3 как минимум если бы не Лодыгин!

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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 30 ноября 2016, 22:43

      Зенит играл плохо - у игроков Зенита гири на ногах, и это вина Луческу. Именно Луческу, который неправильно выстроил тренировочный процесс. Он думал, что он все еще в Шахтере, где в запасе всегда сидели 7-8 бразильцев. А оказалось (цитирую Луческу), "перед отрезком, когда мы за 15 дней должны сыграть 5 матчей, у нас в команде здоровы и не имеют дисквалификации 15 человек, умеющих играть в футбол". А играть-то надо на 2 фронта через 2 дня на третий. Вот Зенит и поплыл. Уфа нынче сыграла но своем уровне, неплохо, но не более того. А вот фортуна сегодня сыграла за Питер: Зенит должен был проиграть, но отскочил. Не умаляя заслуг Жулиано и Кокорина, их выходы на ворота Лунева стали возможными только потому, что Уфа играла на победу. И наиграла с лихвой, но никак не могла забить, и потому потеряла баланс игры в обороне.

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      Рейтинг: +7

      svoyy 30 ноября 2016, 22:42

      жукоко

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 30 ноября 2016, 22:05

      Всех с победой!
      К Ростову должны подойти в более боеспособном виде

      1
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      Рейтинг: +592

      spaike > MrVanes-Zenit 30 ноября 2016, 23:28

      Будем надеятся.

      1
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      Рейтинг: +11359

      alp 30 ноября 2016, 22:05

      попожарили так нормально седня... я седой но щасливый

      -2
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      Рейтинг: +33

      ANB RUS 30 ноября 2016, 21:50

      В защите проходной двор! Лодыгин лучший!!!

      2
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      Рейтинг: +215

      KKH 30 ноября 2016, 21:42

      С победой. А Юра в этом матче молодец, отбивал сложные удары. Может еще и останется номер один!

      4
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > KKH 30 ноября 2016, 23:21

      Если купят Беленова, Юрик присядет на лавку

      -3
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      Рейтинг: +592

      spaike > KKH 30 ноября 2016, 23:22

      Я считаю что если не будет таких ошибок в обороне, то Лодыгин будет играть намного надежней. Все таки постоянные ошибки в обороне добавляют нервозности в игре вратаря, что приводит и к его ошибкам.

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      Рейтинг: +592

      spaike > mdu86 30 ноября 2016, 23:27

      Нет смысла Зениту сейчас покупать другого вратаря, тем более Беленова. Во первых, Беленов уже возрастной игрок. Во вторых, не считаю его вратарем лучше Лодыгина (при такой игре обороны Беленов накосячил бы не меньше чем Лодыгин).

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > spaike 1 декабря 2016, 00:00

      30 лет для вратаря-это не возраст. Лодыгин и без обороны пожарит мама не горюй (на вскидку:заработал угловой на ровном месте в игре с Краснодаром). Хотя считаю Лодыгина хорошим кипером, но на мой взгляд ему нужно плотно поработать с психологом...

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      Рейтинг: +592

      spaike > mdu86 1 декабря 2016, 00:03

      Я думаю у Лодыгина нервишки периодически просто сдают из-за того как играет оборона Зенита.

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      Рейтинг: +2288

      Бриг 30 ноября 2016, 21:41

      Молодцы! Но с Ростовом на его поле и с такими косяками в защите будет трудно.

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      Рейтинг: +592

      spaike > Бриг 30 ноября 2016, 23:18

      Полностью согласен, с такими ошибками в защите и провалах в опорной зоне будет очень сложно выиграть у Ростова. Надеюсь ребята соберутся и сыграют надежно.

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      Рейтинг: +6332

      порт 30 ноября 2016, 21:35

      С победой!!!

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