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    Слуцкий отказался комментировать информацию о своей возможной отставке

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий перед матчем 16-го тура чемпионата России с «Оренбургом» заявил, что не готов обсуждать информацию о своей возможной отставке, а после игры будет говорить только о прошедшей встрече.

    Во вторник вечером источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Слуцкий может объявить о своей отставке после последнего матча армейцев в 2016 году, в котором ЦСКА 7 декабря в рамках группового этапа Лиги чемпионов встретится в Лондоне с «Тоттенхэмом».

    Матч ЦСКА – «Оренбург» проходит в среду, 30 ноября, в Москве.

    «Перед матчем я не готов об этом говорить. Разговоры об уходе на подготовку не повлияли. А после матча буду говорить о прошедшей игре», – заявил тренер.

    Источник: Р-Спорт

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    30.11.2016 19:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7

      svoyy 30 ноября 2016, 23:03

      Люди уже сказали - проект не привлекателен, ваше мнение не значит...вы болеете за мешок, каприз, амбиции кого-то

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 30 ноября 2016, 21:18

      Правильно,чего об этом говорить.."Собаки лают-караван идёт.."

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 30 ноября 2016, 20:30

      Слуцкого подкосила работа в сборной. Зря он взял на себя не посильный в моральном плане - труд.

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