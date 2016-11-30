Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Терек» оштрафован на 100 тысяч за использование громкоговорителя

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях в матче 15-го тура чемпионата России между «Тереком» и «Спартаком». Напомним, матч состоялся 26 ноября и завершился победой красно-белых со счетом 1:0.

    «По матчу «Терек» – «Спартак» за использование системы оповещения для поддержки принимающей команды «Терек» оштрафован на 100 тысяч рублей. За выход за пределы технической зоны Рашида Рахимова 30 тысяч рублей», – сообщил Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.11.2016 16:34
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 30 ноября 2016, 17:44

      А,что есть запрет на такую поддержку?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит > vladimir-7 30 ноября 2016, 18:26

      Запрета не было до этого сезона... ввели после того, как Вилашбоаш сказал, что такое возможно только в России... У нас же не может быть ничего своего, нам же любой буржуй большой авторитет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +274

      Berikosha 30 ноября 2016, 17:10

      Не удивлюсь если штраф, КДК сам и заплатит))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 30 ноября 2016, 17:05

      Внимание внимание! Новый аттракцион, скажи что хочешь во время матча Терека, поддержи любимую команду! Всего лишь 100 т.р.)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 30 ноября 2016, 16:36

      У Терека деньги не кончатся ни когда.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11