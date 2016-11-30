«Терек» оштрафован на 100 тысяч за использование громкоговорителя

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях в матче 15-го тура чемпионата России между «Тереком» и «Спартаком». Напомним, матч состоялся 26 ноября и завершился победой красно-белых со счетом 1:0.

«По матчу «Терек» – «Спартак» за использование системы оповещения для поддержки принимающей команды «Терек» оштрафован на 100 тысяч рублей. За выход за пределы технической зоны Рашида Рахимова 30 тысяч рублей», – сообщил Григорьянц.