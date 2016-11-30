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    Медведев, Киреев и Бухаров выйдут с первых минут против «Урала»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 16-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Ростовом». Напомним, встреча пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.

    «Урал»: Заболотный, Кулаков, Динга, Фонтанелло, Данцев, Новиков, Коробов, Фидлер, Павленко, Лунгу, Павлюченко.

    Запасные: Тимофеев, Арапов, Панков, Меркулов, Хозин, Подоксенов, Щербаков, Серченков, Конате, Бугуи, Ставпец.

    «Ростов»: Медведев, Кудряшов, Гранат, Гуйе, Терентьев, Киреев, Препелицэ, Байрамян, Григорьев, Эзатолахи, Бухаров.

    Запасные: Комиссаров, Гошев, Думбия, Ярошенко, Скопинцев, Христис.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2016 16:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -256

      balaton78 30 ноября 2016, 16:38

      Удачи Ростову! Для игроков Урала Данцева и Павленко игра возможно принципиальная-оба раньше играли за Ростов..и покинули клуб не очень хорошо..

      0
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      Рейтинг: +186

      KROFF 30 ноября 2016, 16:32

      2 человека только из основного состава. ((( Никто не желает травмироваться на замерзшем огороде.

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 30 ноября 2016, 16:21

      Щас то почему второй состав???

      1
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      Рейтинг: +24

      ASR77 > Yurok161 30 ноября 2016, 16:29

      зенит согласен на перенос и основным игрокам дали лишний выходной, готовятся к псв

      0
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      Рейтинг: +53

      Тима 88 > Yurok161 30 ноября 2016, 16:29

      Игра с ПСВ

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