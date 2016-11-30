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    «Зенит» согласился перенести матч с «Ростовом» на весну

    «Зенит» положительно ответил на запрос руководства «Ростова» о переносе встречи 17-го тура российской Премьер-лиги на весну. Теперь запрос направлен в РФПЛ, который должен согласовать перенос поединка.

    «Футбольный клуб «Зенит» согласен на перенос матч с «Ростовом». Запрос о переносе игры отправлен в РФПЛ. Ответ пока не поступил», – приводит слова пресс-службы 161.ru.

    Напомним, что матч между «Ростовом» и «Зенитом» должен был состояться 3 декабря на стадионе «Олимп-2».

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2016 15:36
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5

      nizviktor 3 декабря 2016, 08:15

      «Зенит»уже отправился в Ростов-на-Дону

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 30 ноября 2016, 20:30

      Все ЗА, только РФС ПРОТИВ!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      solyh-1962 30 ноября 2016, 20:30

      испугался!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 30 ноября 2016, 17:18

      Спасибо,ЗЕНИТ!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Docentusa 30 ноября 2016, 20:32

      Пожалуйста!- ответили чинуши из РФПЛ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 30 ноября 2016, 17:07

      Будь Зенит в порядке-ни за что бы не согласился. А Ростову перенос на пользу.Очень важный для них и всей страны матч предстоит.Удачи ВАМ,ребята!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur > yorgenbarenz 30 ноября 2016, 19:10

      А Ростов в порядке ?вторым составом играет ,это Зениту выгоднее играть сейчас !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz > Apachi Bur 30 ноября 2016, 20:23

      Чем мыслил сейчас?Лишь бы посклочничать.Ростов,что,обещал и с Зенитом второй состав поставить? Где сказано?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 30 ноября 2016, 16:45

      Четвертый выезд Зенита на юг в этом году был-бы катастрофой! Три игры на юге 1 ОЧКО! Ладно РОСТОВ вас весной встретит!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 30 ноября 2016, 16:28

      Зимой в снежки играть а не в футбол

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      pravda 30 ноября 2016, 16:19

      Решение Ростова понятно, хотят подготовиться к ПСВ основательно, на кону ведь евро весна, хоть и ЛЕ

      4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 30 ноября 2016, 16:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ростов, какого х... вы творите? Какой перенос? Сейчас самое время натянуть зеньку без особых напрягов, а потом выйти и чпокнуть ПСВ... Закончить год на мажорной ноте... А то до весны есть варики что и полкоманды разбежится и Бекиич куда укатит...

      -5
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > ivanthebest 30 ноября 2016, 16:31

      Для Ростова куда важнее выйти в евро весну,потому что нужно деньги зарабатывать,да и весной в тёплую погоду людей больше придёт нежели в мороз.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Lenin26 30 ноября 2016, 16:38

      Они и так выйдут я думаю... Плюс, ты вообще где на Марсе живёшь? Резервный день для таких игр конец февраля начало марта... И в каком месте в это время будет теплее, чем сейчас?

      -3
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      Рейтинг: +427

      policepnz 30 ноября 2016, 15:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      опять Зина проплатила стопудово))

      -6
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > policepnz 30 ноября 2016, 15:56

      Русским языком написана что ростов сам сделал предложения

      4
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