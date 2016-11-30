«Зенит» согласился перенести матч с «Ростовом» на весну

«Зенит» положительно ответил на запрос руководства «Ростова» о переносе встречи 17-го тура российской Премьер-лиги на весну. Теперь запрос направлен в РФПЛ, который должен согласовать перенос поединка.

«Футбольный клуб «Зенит» согласен на перенос матч с «Ростовом». Запрос о переносе игры отправлен в РФПЛ. Ответ пока не поступил», – приводит слова пресс-службы 161.ru.

Напомним, что матч между «Ростовом» и «Зенитом» должен был состояться 3 декабря на стадионе «Олимп-2».