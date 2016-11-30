Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Василий Березуцкий: «Очень тяжело найти оправдание поступку Еременко»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий признался, что ему очень обидно за Романа Еременко. Напомним, что ФИФА дисквалифицировала хавбека армейцев на два года за употребление кокаина.

    – Как вы отнеслись ко всей этой истории – осудили его или, наоборот, поддержали?

    – Я с Ромой, конечно, общался. Сейчас отношусь к нему не как к футболисту, а как к человеку. Переживаю. Поддержал Еременко и пожелал ему удачи. Как спортсмена его понять абсолютно не могу, но по-человечески за него очень обидно. В жизни все бывает… Но всегда буду поддерживать Рому!

    – То, что случилось, – это скорее случайность?

    – Слушайте, я в этом не разбираюсь, и мне даже как-то сложно что-либо комментировать. В спорте таких вещей не приемлю и не понимаю, но если брать человеческий аспект, то это совсем другое. Дорожу дружбой с Ромой и всегда готов ему помочь.

    – Он сейчас подавлен?

    – Конечно. Рома переживает, что так сильно подвел и команду, и себя самого. Найти для себя оправдания в такой ситуации очень тяжело.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.11.2016 14:06
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 30 ноября 2016, 17:03

      Интересно,чем это ты "всегда готов помочь" наркоману?Подозреваю,Рома давно на коксе.Похудел сильно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 30 ноября 2016, 16:53

      Вася нормальный парень у коней таких не много,конечно он не скажет в СМИ что Еременко опозорил и коней и Россию.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > ДяДь ПашА 30 ноября 2016, 17:02

      А причём тут Россия??Он опозорил в первую очередь себя,клуб и свою страну,так как Еременко гражданин Финляндии!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА > джон базелон 30 ноября 2016, 21:06

      Да в Финляндии его и не вспомнят а то что он из ЦСКА Москва скажет каждый

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 30 ноября 2016, 16:20

      Жаль, он украшение чемпионата

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 30 ноября 2016, 16:09

      легко оправдываются только взяточники и ворЫ..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 30 ноября 2016, 15:37

      А что за "поступок"? Нам так ничего и не объяснили! И из невнятных объяснений функционеров следовало, что Роман - не виноват! Типа, попал запрещённый препарат в организм случайно... Развели вселенский заговор! Не покушение же на Папу Римского он готовил?! Могли бы всё ясно и конкретно объяснить. Хотя бы уже после решения УЕФА.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +85

      MU_Fan#1 > cska-62 30 ноября 2016, 15:50

      Попал запрещённый препарат в организм - это уже нарушение, за которое должно последовать наказание. " в организм случайно" - а вот это уже надо доказать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > MU_Fan#1 30 ноября 2016, 16:07

      В футболе крутятся очень большие деньги. Как бы не наступило время, когда к этому делу будут подключены мастера-диверсанты по умению подставлять конкурентов. Речь не о случае с Ерёменко, о котором нам так ничего и не объяснили, а вообще!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +85

      MU_Fan#1 > cska-62 30 ноября 2016, 16:19

      Кто мешает клубу страховаться от таких подстав? Проверяйтесь перед матчами, в случае положительных показаний можно игрока просто не подать в заявку на матч.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель 30 ноября 2016, 15:36

      чего нарколыгу поддерживать? когда он кокс нюхал он ни о ком не думал

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +85

      MU_Fan#1 30 ноября 2016, 15:35

      Есть люди, которые хотели бы играть в футбол, но таланта нет, из кожи вон лезут и всё напрасно. Они, наверное, многое бы отдали, что бы играть. А тут всё это уже есть - пользуйся. Не ценят люди того, что имеют. За что его жалеть? За то, что он самолично свою жизнь в мусорный бак выкинул?

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11