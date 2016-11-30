Василий Березуцкий: «Очень тяжело найти оправдание поступку Еременко»

Интересно,чем это ты "всегда готов помочь" наркоману?Подозреваю,Рома давно на коксе.Похудел сильно.
Защитник ЦСКА Василий Березуцкий признался, что ему очень обидно за Романа Еременко. Напомним, что ФИФА дисквалифицировала хавбека армейцев на два года за употребление кокаина.
– Как вы отнеслись ко всей этой истории – осудили его или, наоборот, поддержали?
– Я с Ромой, конечно, общался. Сейчас отношусь к нему не как к футболисту, а как к человеку. Переживаю. Поддержал Еременко и пожелал ему удачи. Как спортсмена его понять абсолютно не могу, но по-человечески за него очень обидно. В жизни все бывает… Но всегда буду поддерживать Рому!
– То, что случилось, – это скорее случайность?
– Слушайте, я в этом не разбираюсь, и мне даже как-то сложно что-либо комментировать. В спорте таких вещей не приемлю и не понимаю, но если брать человеческий аспект, то это совсем другое. Дорожу дружбой с Ромой и всегда готов ему помочь.
– Он сейчас подавлен?
– Конечно. Рома переживает, что так сильно подвел и команду, и себя самого. Найти для себя оправдания в такой ситуации очень тяжело.