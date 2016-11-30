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    Семин: «Переход Самедова в «Спартак»? Это его право»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о важности предстоящего матча 16-го тура чемпионата России с «Томью», а также сообщил, что намерен обсудить с Александром Самедовым его возможный уход в «Спартак».

    – Это очень важная игра для нас с точки зрения таблицы. Мы должны набирать очки. Осталось мало матчей в этом году и мы хотим оставить хорошие впечатления у болельщиков и поднять свое.

    – Самедов может уйти из «Локомотива»?

    – Я сегодня поговорю с ним. Много информации и меня она особо не волнует. Я должен знать конкретно, что он скажет. Переходит – одна ситуация. Это его право. Если нет – будем рады.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.11.2016 13:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 30 ноября 2016, 17:33

      Юрий Павлович сказал предельно честно и деликатно: "Я сегодня поговорю с ним. Много информации и меня она особо не волнует. Я должен знать конкретно, что он скажет. Переходит – одна ситуация. Это его право. Если нет – будем рады".
      Самедов - ключевой игрок "Локо". И лично мне Сёмина очень жаль. Но он верно отметил, что переход в "Спартак" - право Самедова. Не знаю, чем может больше привлекать Александра переход - деньгами или перспективой играть в Лиге Чемпионов, но к его выбору нужно отнестись с уважением. Он - не мальчик, и играть ему осталось на самом высоком уровне не так долго.

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 30 ноября 2016, 16:06

      Что Палыч, боитесь уехать в зону вылета, а потом и в пердив? Ибо матч предстоит с прямым конкурентом...

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 30 ноября 2016, 14:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Шашлык есть шашлык

      -4
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 30 ноября 2016, 14:53

      Хотелось бы после вашего разговора узнать точно - переходит или нет...

      1
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      Рейтинг: +2640

      АЛЕКС 58 30 ноября 2016, 14:30

      мой прогноз сбывается! Сёмин едет к Румянцеву на рыбалку! кому ты нужен,даже в петушке!?

      -3
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 30 ноября 2016, 13:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      самедов в мясо

      -4
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      Рейтинг: +427

      policepnz > СашкаГуров 30 ноября 2016, 14:06

      домой!

      5
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