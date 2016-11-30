Семин: «Переход Самедова в «Спартак»? Это его право»

Юрий Павлович сказал предельно честно и деликатно: "Я сегодня поговорю с ним. Много информации и меня она особо не волнует. Я должен знать конкретно, что он скажет. Переходит – одна ситуация. Это его право. Если нет – будем рады".
Самедов - ключевой игрок "Локо". И лично мне Сёмина очень жаль. Но он верно отметил, что переход в "Спартак" - право Самедова. Не знаю, чем может больше привлекать Александра переход - деньгами или перспективой играть в Лиге Чемпионов, но к его выбору нужно отнестись с уважением. Он - не мальчик, и играть ему осталось на самом высоком уровне не так долго.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о важности предстоящего матча 16-го тура чемпионата России с «Томью», а также сообщил, что намерен обсудить с Александром Самедовым его возможный уход в «Спартак».
– Это очень важная игра для нас с точки зрения таблицы. Мы должны набирать очки. Осталось мало матчей в этом году и мы хотим оставить хорошие впечатления у болельщиков и поднять свое.
– Самедов может уйти из «Локомотива»?
– Я сегодня поговорю с ним. Много информации и меня она особо не волнует. Я должен знать конкретно, что он скажет. Переходит – одна ситуация. Это его право. Если нет – будем рады.